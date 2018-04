Borussia Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Die Dortmunder müssen nach der 0:6-Blamage in München eine Reaktion zeigen.

Für das Spiel gegen den VfB Stuttgart baut Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger seine Mannschaft gegenüber dem 0:6 beim FC Bayern auf vier Positionen um – teils freiwillig, teils verletzungsbedingt: Erwartungsgemäß rückt Marco Reus wieder in die Startaufstellung, nachdem er seit Mitte März wegen Adduktorenproblemen pausiert, in der vergangenen Woche aber das komplette Trainingsprogramm absolviert hatte. Auch Ömer Toprak kehrt seit mehrwöchiger Pause wegen muskulärer Probleme zurück, zudem rücken Maximilian Philipp und überraschenderweise auch der zuletzt nur noch selten berücksichtigte Nuri Sahin in die Startelf.

Dafür nimmt Mario Götze auf der Bank Platz, Manuel Akanji (muskuläre Probleme) und André Schürrle (Bluterguss an der Hüfte) fehlen verletzungsbedingt. Gonzalo Castro wurde nach seinem desaströsen Auftritt in München nicht berücksichtigt.

Auf sieben Positionen setzt Stöger somit auf jene Mannschaft, die in München unterging: Roman Bürki hütet das Tor, davor verteidigen Lukasz Piszczek, Sokratis, Toprak und Kapitän Marcel Schmelzer. Neben Sahin agiert Mahmoud Dahoud im Mittelfeldzentrum, die offensive Dreierreihe bilden Christian Pulisic, Reus und Philipp. Im Sturmzentrum agiert Michy Batshuayi.

Yarmolenko wieder im BVB-Kader

Auf der Bank sitzen neben Götze Roman Weidenfeller, Jadon Sancho, Jeremy Toljan, Julian Weigl, Sergio Gomez und Andrey Yarmolenko. Dem Ukrainer hätte Stöger nach langwieriger Sehnenverletzung im Fuß gerne noch eine Pause gegönnt – doch die Personalsituation zwingt ihn nun, schon jetzt wieder auf den Angreifer zurückzugreifen. Die einzig übrigen Alternativen sind derzeit der 18-jährige Sancho und der 17-jährige Gomez.

Verzichten muss der BVB noch immer auf die Verletzten Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Sebastian Rode (Leisten-OP), Erik Durm (Außenbandriss im Sprunggelenk), Dan-Axel Zagadou (Muskelverletzung) und Shinji Kagawa (Sprunggelenksverletzung). Stöger hat aber Hoffnung, den Japaner noch in dieser Spielzeit wieder auf dem Platz zu sehen: „Er hatte eine Phase mit einem Rückschlag in seiner Reha“, erzählt Stöger. „Jetzt sieht es gut aus, aber ich kann nicht sagen, wann genau er ins Mannschaftstraining zurückkehren kann.“ Allerdings sei es zuletzt mit Yarmolenko ja auch sehr schnell gegangen. „Wir haben schon Hoffnung, dass Shinji in der Endphase der Saison eine ganz wichtige Rolle spielt“, so Stöger.

So spielt der BVB: Bürki - Piszczek, Toprak, Sokratis, Schmelzer - Dahoud, Sahin - Pulisic, Reus, Philipp - Batshuayi.

So spielt der VfB Stuttgart: Zieler - Beck, Pavard, Badstuber, Insua - Aogo, Ascacibar, Gentner, Thommy - Ginczek, Gomez