Der SC Paderborn 07 trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen den MSV Duisburg davon.

Den großen Hurra-Stil ließ Paderborn vermissen. Am Ende stand jedoch ein knapper Erfolg zu Papier. Das Hinspiel hatte Duisburg mit 4:0 gewonnen.

Während beim SCP diesmal Sieben und Niebling für Gucciardo und Schindler begannen, standen beim MSV Dos Santos Haesler, Özkara und Steinrötter statt Wieschhaus, Kubina und Brendieck in der Startelf. 150 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für SC Paderborn 07 schlägt – bejubelten in der vierten Minute den Treffer von Chris Olivier Niebling zum 1:0. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der Gastgeber mit einer Führung in die Kabine ging. In der 65. Minute wurde Ivan Paradzik für Phil-Thierri Sieben eingewechselt. Zuvor war keine der beiden Mannschaften nach dem Wiederanpfiff besonders in Erscheinung getreten. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore, sodass Paderborn der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn genügte.

Der Aufsteiger springt mit diesem Erfolg auf den achten Platz.

Durch diese Niederlage fällt der MSV Duisburg in der Tabelle auf Platz zehn. Nach dem sechsten Spiel in Folge ohne Dreier wird der Gast nach unten durchgereicht. Der SCP tritt am kommenden Samstag beim 1. FC Köln an, Duisburg empfängt am selben Tag Borussia Dortmund.