Es war das erwartet hitzige Derby zwischen den B-Junioren von Borussia Dortmund und Schalke 04. Am Ende trennten sich die Teams 1:1 (1:0)-Unentschieden.

"In der ersten Halbzeit war Dortmund besser und in der zweiten Halbzeit haben wir dann mehr gemacht", konstatierte Schalke 04-Trainer Frank Fahrenhorst nach dem Derby gegen die B-Jugend der Borussia. Es war eine Partie, auf die sich die Spieler und Zuschauer lange gefreut hatten. Bei bestem Wetter war der Fußballpark an der Adi-Preißler-Allee in Dortmund voll und die Spieler dankten es mit viel Engagement in den ersten Minuten.

In der 23. Minute wurde Youssoufa Moukoko an der Strafraumgrenze gefoult. Den Freistoß schnappte sich Mert Göckan und knallte das Leder zur 1:0-Führung ins Tor. Von den Knappen war in den ersten 40 Minuten kaum bis gar nichts zu sehen, das sah auch Trainer Fahrenhorst so: "Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass das nicht meine Mannschaft ist, die da auf dem Platz steht. Ich habe sie an das Hinspiel erinnert, als wir eine irre Aufholjagd gestartet haben."

In der zweiten Halbzeit lief es dann auch deutlich besser für Königsblau. Die Möglichkeiten zum Ausgleich waren vermehrt da, aber auch die Dortmunder ließen nicht locker und drängten auf den zweiten Treffer. Beim BVB war es vor allem der starke Malte Wengerowski, der im Angriff für Gefahr sorgte.

Lange Verletzungsunterbrechung

Wengerwoski war dann auch derjenige, für den es ab der 55. Minute nicht mehr weiterging. Nach einem heftigen Zusammenprall mit Schalkes Malick Thiaw blieb der Dortmunder lange am Boden liegen und wurde von Betreuern und Sanitätern behandelt. Nach fünfminütiger Behandlungspause wurde der BVB-Spieler mit der Trage vom Platz gebracht und direkt ins Krankenhaus gefahren. "Ich weiß noch nichts Genaues zu der Verletzung von Malte, aber die Spieler sind heftig mit den Köpfen zusammengestoßen", sagte Dortmunds Trainer Sebastian Geppert.

Als zehn Minuten später auch noch Immanuel Pherai mit Gelb-Rot vom Platz folg, wurde es für die Schwarz-Gelben eng. Die Schalker witterten nun ihre Chance und warfen nochmal alles nach vorne. Mick Gudra schlug eine maßgenaue Flanke auf Marius Heck, der den Ball wuchtig zum 1:1-Ausgleich in die Maschen drosch (70.).

In der Folge ging es immer hitziger zu. Auf Seiten der Gäste flog auch Kapitän Jan Bachmann mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende blieb es dann aber beim 1:1-Unentschieden. "Wir wussten, dass das keine einfache Aufgabe wird, deswegen können wir mit dem Punkt gut leben", resümierte Fahrenhorst.