Der 1. FC Union Berlin und der MSV Duisburg haben im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag verpasst

Das Duell der direkten Konkurrenten endete am Samstag in einer enttäuschenden Partie 0:0. Die 21 482 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei sahen ein zerfahrenes Spiel, das keinen Sieger verdient gehabt hätte. Die Berliner und deren in der Kritik stehender Trainer André Hofschneider warten nun schon seit fünf Begegnungen auf einen Sieg. Der MSV konnte nach zuletzt vier Niederlagen immerhin einen Punktgewinn verbuchen. Duisburg liegt mit 38 Punkten nur vier Zähler vor Relegations-Rang 16. Union folgt mit 37 Punkten.