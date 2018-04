Durch ein 2:0 holte sich SC Wiedenbrück in der Partie gegen Westfalia Rhynern drei Punkte.

Rhynern war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Gast hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Wiedenbrück nahm in der Startelf eine Veränderung vor und begann die Partie mit Batarilo-Cerdic statt Hüsing. Auch Westfalia Rhynern tauschte auf einer Position. Cieslak stand für Wurst in der Startformation. In der 25. Minute fiel der Führungstreffer für den SCW durch ein Eigentor. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Oliver Zech den Vorsprung des Gastgebers auf 2:0 (40.). Bis Schiedsrichter Max Krämer den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Bei Rhynern kam zu Beginn der zweiten Hälfte Sven Ricke für Salvatore Gambino in die Partie. Letzten Endes schlug SC Wiedenbrück vor heimischer Kulisse im 25. Saisonspiel Westfalia Rhynern souverän mit 2:0.

Wiedenbrück hat nach dem souveränen Erfolg über Rhynern weiter die vierte Tabellenposition inne. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der SCW seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Mit erst 24 erzielten Toren hat Westfalia Rhynern im Angriff Nachholbedarf. Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt der Aufsteiger den 18. Platz in der Tabelle ein. Die Situation beim Schlusslicht bleibt angespannt. Gegen SC Wiedenbrück kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Rhynern musste sich nun schon 17-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Westfalia Rhynern insgesamt auch nur vier Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Am kommenden Dienstag trifft Wiedenbrück auf Rot-Weiß Oberhausen, Rhynern spielt am selben Tag gegen die Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.