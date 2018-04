Ein 0:0-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Fortuna Düsseldorf gegen Preußen Münster.

Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Das Hinspiel hatte Münster für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Nach torloser erster Halbzeit gab es auch nach Wiederanpfiff keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.

Durch den Teilerfolg verbessert sich Düsseldorf im Klassement auf Platz vier. Mit dem Gewinnen tat sich der Gastgeber zuletzt schwer. In drei Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.

Die Preußen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz acht. Der letzte Dreier liegt für den Gast bereits drei Spiele zurück. Die Fortuna tritt am kommenden Samstag bei Arminia Bielefeld an, Preußen Münster empfängt am selben Tag den VfL Bochum.