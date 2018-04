Das West-Duell der 2. Fußball-Bundesliga gegen den VfL Bochum endete für Fortuna Düsseldorfs Abwehrchef Kaan Ayhan im Frust. Beim 1:2 sah der Ex-Schalker Gelb-Rot und griff dafür verbal Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer an.

Natürlich tat die unglückliche 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum am Freitagabend weh. Doch Fortuna Düsseldorfs Abwehrchef Kaan Ayhan war auch wichtig, seine Meinung zu seinem Platzverweis in der 87. Minute loszuwerden. Der ehemalige Schalker in Reihen des Zweitliga-Spitzenreiters war mächtig sauer auf den Berliner Bundesliga-Schiedsrichter Felix Zwayer (36), der nach einem Gerangel gegen Ayhan und auch den Bochumer 1:0-Torschützen Thomas Eisfeld jeweils Gelb-Rot gezückt hatte.

"War eine Fehlentscheidung"

“Das war eine Fehlentscheidung des Referees. Ich war mit dem Bochumer weder Kopf an Kopf, noch haben wir uns oder den Schiedsrichter unter der Gürtellinie beleidigt”, erklärte Ayhan nach dem Abpfiff die Szenen nahe der Mittellinie. Der Düsseldorfer hatte den Bochumer Eisfeld nach einem verbalen Scharmützel leicht zu Boden gerempelt, der Bochumer sich nach dem Aufstehen gestenreich beschwert.

“Es wird sich oft darüber beschwert, dass es keine Typen mehr im Profifußball gibt, sondern nur aalglatte Spieler. Und dann zeigt man Emotionen in einer dramatischen Schlussphase und wird dafür noch bestraft”, regte sich Ayhan weiter auf, “der Schiedsrichter hat in der Szene nicht beruhigt, sondern die Spieler angebrüllt. Das fand ich ganz schön arrogant.”

Funkel findet Platzverweis überzogen

Der Innenverteidiger erhielt von Trainer Friedhelm Funkel nach dem Spiel verbale Rückendeckung. “Ich fand den Platzverweis ein Stück weit überzogen. Eine Gelbe Karte für beide Spieler hätte sicher auch gereicht. Dafür, dass Herr Zwayer schon Champions League gepfiffen hat und einer der besten deutschen Schiedsrichter sein will, hat er da nicht viel Fingerspitzengefühl gezeigt.”

Die Düsseldorfer müssen jedenfalls am nächsten Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Punktspiel beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim auf den gesperrten Kaan Ayhan verzichten. Ob bis dahin der nach einem Hodenriss aus dem Spiel beim MSV Duisburg (2:1) ausgefallene André Hoffmann wieder in der Abwehr mitmachen kann, ist fraglich.