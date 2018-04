Vor dem Pokal-Auftritt beim KFC Uerdingen Anfang Februar war die Stimmung bei RWO besser als im Moment.

Die Mannschaft kam gestärkt aus der Winterpause, hatte Ziele in Pokal und Meisterschaft. Und nach dem starken Auftritt und dem Einzug ins Pokal-Halbfinale nach dem 2:0 folgte eine starke Phase in der Meisterschaft. Verletzungsbedingte Ausfälle und das Ende des Lizenzierungsverfahrens holten das Team wieder in den grauen Alltag zurück. Heute, 14 Uhr, geht es wieder in die Grotenburg zum KFC.

Für die mag das noch kein grauer Alltag sein, denn nach dem Trainerwechsel von Michael Wiesinger zu Stefan Krämer hat sich die Mannschaft stabilisiert und wieder Platz eins im Visier. RWO kann dem den Pokal und sportlichen Ehrgeiz entgegen halten. Trainer Mike Terranova: „Wir wurden in den letzten Wochen unter Wert geschlagen. Wir haben gezeigt, dass wir den KFC bezwingen können und werden das wieder versuchen.“

Doch anders als bei den Krefeldern schlagen Ausfälle bei den Rot-Weißen schneller auf das Ergebnis durch. Nach vier Niederlagen in Folge gab es mit dem 1:1 gegen den Wuppertaler SV einen Stopp des Trends. „Jetzt versuchen, wir ihn zu drehen“, so Terranova. Er will auch gar nicht über erneute Ausfälle lamentieren, sondern fordert seine Mannen auf, darin auch eine Chance zu sehen.

Schließlich laufen die Planungen des sportlichen Leiters Jörn Nowak für die Nachfolgesaison auf Hochtouren. Tarik Kurt etwa bekommt eine erneute Chance in der Spitze, da sich Philipp Gödde eine noch nicht diagnostizierte Muskelverletzung zuzog. Wahrscheinlich deutlich schwerer erwischte es Felix Haas, der sich während der Wuppertal-Partie den Ellbogen brach, in Eisenkerl-Manier durchspielte und sich erst danach den Scherzen und der Diagnose stellte. Er fällt definitiv länger aus.

So werden Kai Nakowitsch und Jannik Löhden die Innenverteidigung bilden. Linksverteidiger Tim Hermes hat wieder mit dem Training begonnen, ist aber noch kein Mann für die Startelf. So wird wiederum Maik Odenthal versuchen, hinten dicht zu machen. Patrick Bauder hat auch wieder mit dem Training begonnen, doch Terranova hält ihn zumindest noch für „fraglich“. Im Hinblick auf die verbleibenden Ziele in dieser Saison sicher die richtige Tendenz – auch wenn Bauder schon gegen Wuppertal schon spielen wollte.

Yassin Ben Balla rückt nach seiner Gelbsperre zurück in die Startelf. Ob das für Alex Scheelen zwangsläufig erneut die Bank bedeutet, lässt Terranova offen, da er auch über die Position von Robert Fleßers nachdenkt. Denn der hat auch schon deutlich offensiver als zuletzt seine Qualitäten unter Beweis gestellt. Wie das Personal zum Anpfiff auch aussieht – Terranova: „Wir haben gegen Gute immer gut ausgesehen.“