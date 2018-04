Mit dem Tabellendritten SSV Buer 07/28 empfängt der SV Zweckel am Sonntag erneut eine Spitzenmannschaft der Liga.

Nach dem Schlusspfiff ist es das immer wiederkehrende Ritual beim Fußball-Landesligisten SV Zweckel: Trainer Mike Theis versammelt seine Mannschaft um sich. So auch am vergangenen Donnerstagabend nach dem 1:1 im Nachholspiel gegen den VfB Günnigfeld. „Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen“, sagte Theis zu seinen Spielern. Die Hausherren gingen allerdings weder als Sieger noch als Verlierer vom Platz. Dennoch, das 1:1 mit dem späten Günnigfelder Ausgleichstreffer fühlte sich direkt nach dem Schlusspfiff für die Zweckeler eher an wie eine Niederlage an.

Und am Sonntag kommt die nächste Topmannschaft der Liga zu uns. Mal schauen, was dann passiert. Mike Theis (SV Zweckel)

„In unserer Situation sind es zwei Punkte zu wenig. Aber auch diesen Punkt nehmen wir mit. Vier Punkte gegen zwei Topmannschaften der Liga ist okay. Und am Sonntag kommt die nächste zu uns. Mal schauen, was dann passiert“, sagt Theis. Zu Gast an der Dorstener Straße ist um 15 Uhr dann die SSV Buer 07/28.

Die Zweckeler gehen zwar wieder als Außenseiter in die Partie gegen den Tabellendritten, doch diese Rolle besetzen sie schon seit Wochen. Allerdings mauserte sich Zweckel in dieser Woche zum Favoritenschreck. Erst stürzten die Zweckeler nach dem 2:1-Erfolg am Ostermontag den Tabellenführer Horst-Emscher 08 vom Thron, dann knüpften sie dem VfB Günnigfeld einen Zähler ab. Am Sonntag sollen auch die Bueraner den wiedererstarkten SV Zweckel kennenlernen. Dann wird sich sicher eine andere Gladbecker Mannschaft präsentieren als die, die im vergangenen Oktober das Hinspiel mit 0:7 vergeigte. Die Einstellung der vergangenen Woche lässt zumindest darauf schließen. Vor allem gegen Günnigfeld gaben die Zweckeler keinen Ball verloren und kämpften um jeden Zentimeter Rasen.

Mit welcher Mannschaft am Sonntag bei Anpfiff auf dem Platz steht, ist noch nicht sicher. Muhamet-Ata Attris, der am Donnerstag überzeugte, zog sich in einem Zweikampf eine leichte Zerrung im linken Oberschenkel zu und musste ausgewechselt werden. „Da wollten wir nichts riskieren. Wir müssen abwarten, ob er bis Sonntag fit wird“, sagt Theis. Ein weiteres Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Mario Pavlovic. Gegen Günnigfeld fehlte er krankheitsbedingt.