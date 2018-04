Gegen den VfL Bochum ist die Serie von zwei Siegen in Folge gerissen. Gegen die starke Offensive der Schalker wird die Aufgabe nicht leichter.

In der vergangenen drei Wochen hatte Rot-Weiß Oberhausen wegen der Abstellung der U-Nationalspieler kein Pflichtspiel absolviert. In dieser Zeit wurde die Heimniederlage gegen den VfL Bochum (3:1) aufgearbeitet. Im Test gegen eine japanische Highschool-Mannschaft hatte Trainer Dimitrios Pappas die Möglichkeit einige taktische Varianten auszuprobieren. Zudem schätzt er die Möglichkeit, seinen Junioren über einige Tage Ruhe geben zu können. "Es war sehr wichtig den Spielern die Möglichkeit der Entspannung zu geben", sagt der RWO-Trainer. Das hat Folgen: "Die vergangene Trainingswoche war richtig gut. Ich habe die Aggressivität gespürt".

Der kommende Gegner tritt die Partie mit einer breiten Brust an. Die Junioren der Knappenschmiede haben seit 13 Spielen nicht mehr verloren. Die gefährliche Offensive ist das Herzstück des Spitzenreiters. Das musste Oberhausen am neunten Spieltag am eigenen Leib miterleben - die Schalker schenkten der Pappas-Elf fünf Tore ein. Der Schlüssel zu einem Spiel das lange offen gehalten werden soll, ist die Defensive. Die Marschroute von Pappas lautet: "Wir setzen auf eine sogenannte doppelte Defensive." Er fordert von seiner Mannschaft ein engagiertes Defensivverhalten - die Stürmer inbegriffen. "Ich erwarte von den Stürmer, dass sie gegen den Ball arbeiten. Sie sollen sich auspowern", erläutert der Trainer seinen Matchplan.

Rot-Weiß Oberhausen geht genau wie gegen Bochum als Außenseiter in das Spiel. Die Oberhausener geben sich realistisch. Auch weil die Ziele der laufenden Saison sich verändert haben. "Wir wollen dem Altjahrgang die Möglichkeit geben sich für unsere Seniorenmannschaft zu zeigen", sagt Pappas. Die Tabelle gibt ihm Recht. Das Team läuft nicht Gefahr, auf einen Abstiegsplatz abzurutschen.