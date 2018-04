Das Abschneiden von Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West belebt das Aufstiegsrennen in der Landesliga mit neuer Spannung.

Entscheidend hierbei ist das Abscheiden der Reserve von Fortuna Düsseldorf in dieser Spielzeit. Momentan befindet sich die Zweitvertretung acht Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Allerdings hat der Bonner SC (neun Punkte Rückstand) noch drei Spiele weniger absolviert, könnte im Idealfall also gleichziehen. Gerettet ist die Düsseldorfer U23 also noch nicht - bei einem Klassenerhalt würde sich allerdings ein interessantes Szenario hervorrufen.

Wie der Fußballverband Niederrhein gegenüber RevierSport bestätigte, können die drittplatzierten Mannschaften der Landesliga Niederrhein unter bestimmten Voraussetzungen in einem Relegationsspiel um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein spielen. Dafür ist es erforderlich, dass es keinen Absteiger aus der Regionalliga West in die Oberliga Niederrhein gibt.

Die heiße Phase ist eingeläutet

Wer am Ende der Saison in die entscheidende Spiele einzieht, ist vollkommen offen. Der SV Scherpenberg steht mit 47 Punkten und Platz drei auf der Poleposition. Trainer Sezgim Demirci spürt die Euphorie im Verein. "Der Trainerstab und insbesondere die Mannschaft stehen hinter dieser Chance", sagt der Trainer des Aufsteigers. In der laufenden Spielzeit ist er komplett zufrieden mit seiner Mannschaft. "Als Aufsteiger ist es ein sehr schönes Gefühl. Die Truppe spielt eine gute und erfolgreiche Saison", stellt er fest.

In der anderen Gurppe hat sich der SC Velbert einen sechs Punkte großen Vorsprung auf den vierten Platz erkämpft. Für vom Dorp bedeutet das, dass die Mannschaft das Saisonziel fest im Blick hat. "Wir wollen in die Aufstiegsrelegation einziehen und um den Aufstieg in die Oberliga kämpfen", sagt der Trainer. Mit einem Sieg kann seine Mannschaft den Vorsprung auf den vierten Platz auf ganze neun Punkte ausbauen - eine Vorentscheidung im Aufstiegsrennen.

Relegation beginnt nach Saisonende

Die Relegationsserie beginnt mit dem Hinspiel am 6. Juni um 19:30 Uhr. Im ersten Spiel hat der Tabellendritte der zweiten Staffel Heimrecht. Das Rückspiel findet am 9. Juni um 17:00 Uhr statt. In der Serie besitzt die Europapokal-Wertung Gültigkeit.