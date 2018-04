Trainer Jupp Heynckes vom Fußball-Rekordmeister Bayern München ist mit den Fortschritten im Aufbautraining seines Torhüters Manuel Neuer zufrieden, nennt aber weiterhin keinen exakten Zeitpunkt für dessen Rückkehr.

"Das Training sah gut aus", sagte Heynckes über die erste torwartspezifische Einheit, die Neuer am Donnerstag absolviert hatte. Der 72-Jährige ergänzte: "Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut, er hat keine Beschwerden, der Fuß zeigt keine Reaktion."

Heynckes will dennoch weiterhin erst Rücksprache mit Ärzten, Physiotherapeuten und allen anderen Beteiligten halten, bevor die nächsten Schritte zum Comeback vollzogen werden. "Der Plan wird weiter besprochen, wir werden den einhalten, und dann wird man sehen", sagte Heynckes.

Beim ersten Torwarttraining seit über einem halben Jahr hatte Neuer auch erste Schüsse von Torwarttrainer Toni Tapalovic pariert. Am Dienstag vor einer Woche hatte Neuer zum ersten Mal seit seiner Operation am gebrochenen linken Mittelfuß eine Laufeinheit absolviert. Neuer, Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft, hofft mit Blick auf die WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) auf eine rechtzeitige Rückkehr.