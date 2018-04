Gegen den VfB Stuttgart kehren beim BVB zwei Leistungsträger zurück – ob es für die Startelf reicht, ist allerdings noch unklar.

Borussia Dortmunds Trainer Peter Stöger kann für das Spiel gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15.30 Uhr/live in unserem Ticker) auf personelle Verstärkungen aus den eigenen Reihen hoffen: Angreifer Marco Reus und Innenverteidiger Ömer Toprak dürften wieder zur Verfügung stehen. „Bislang haben sie in dieser Woche das komplette Trainingsprogramm mitgemacht“, sagt Stöger am Freitagmittag. „Deswegen sieht es gut aus und wir gehen davon aus, dass sie auf jeden Fall im Kader dabei sind.“ Ob sie nach einer mehrwöchigen Verletzungspause und einer Woche Mannschaftstraining direkt wieder in der Startelf stehen, will der Trainer kurzfristig entscheiden. Gerade Reus aber wird aufgrund seiner Führungsqualitäten und seinen offensiven Impulsen sehnlichst zurückerwartet.

So könnte der BVB spielen: Bürki – Piszczek, Sokratis, Akanji, Schmelzer – Weigl, Dahoud – Schürrle, Götze, Reus - Batshuayi

Selbst Flügelstürmer Andrey Yarmolenko könnte noch zu einer Alternative für den Kader werden, nachdem Stöger dies zu Wochenbeginn noch ausgeschlossen hatte. „Wir sind froh, dass er wieder mit der Mannschaft trainieren kann, das sieht auch wirklich gut aus“, sagt der Trainer über den Spieler, der seit Ende Januar verletzt ausfällt. „Wenn er jetzt die ganze Trainingswoche dabei ist und je nachdem, wie der Kader aussieht, kann es sogar sein, dass wir ihn dazunehmen – aber normalerweise würde das etwas länger dauern.“

Noch keine Alternative ist Shinji Kagawa nach seiner Sprunggelenksverletzung. „Er hatte eine Phase mit einem Rückschlag in seiner Reha“, erzählt Stöger. „Jetzt sieht es gut aus, aber ich kann nicht sagen, wann genau er ins Mannschaftstraining zurückkehren kann.“ Allerdings sei es zuletzt mit Yarmolenko ja auch sehr schnell gegangen. „Wir haben schon Hoffnung, dass Shinji in der Endphase der Saison eine ganz wichtige Rolle spielt“, so Stöger.