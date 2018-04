BSV Schüren erreichte einen 3:0-Erfolg beim SV Hilbeck.

Schüren ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Während beim SV Hilbeck diesmal Wypyszewski, Sander und Lettmann für Brylka, Neumann und Köhler begannen, standen bei Schüren Kalpakidis und Cosgun statt Menneke und Balihadzic in der Startelf. Pjer Radojcic trug sich in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, beorderte Schiedsrichter Mehmet Ercan (Hamm) die Akteure in die Pause. Eyüp Cosgun beförderte das Leder zum 2:0 von BSV Schüren über die Linie (51.). Dimitrios Kalpakidis vollendete zum dritten Tagestreffer in der 87. Spielminute. Am Ende punktete Schüren dreifach bei Hilbeck.

Der SV Hilbeck bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen BSV Schüren kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Hilbeck musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Hilbecker insgesamt auch nur sechs Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit drei Punkten im Gepäck schiebt sich Schüren in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den ersten Tabellenplatz. Seit zwölf Begegnungen hat der Gast das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Mit dem Sieg baut die Schürener die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte BSV Schüren 17 Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen. Die Offensivabteilung von Schüren funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 59-mal zu. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist der SV Hilbeck zum SV Sodingen, während BSV Schüren am selben Tag beim VfB Günnigfeld antritt.