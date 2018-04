Der SC Preußen Münster treibt seine Personalplanungen für die kommende Serie weiter voran. Die Adlerträger verpflichteten den dritten neuen Spieler.

Nach Dominik Lanius (Viktoria Köln) und Niklas Heidemann (Wuppertaler SV) angelte sich der von Marco Antwerpen trainierte Drittligist nun einen echten Torjäger. Aus der Regionalliga Nordost wechselt Rufat Dadaschow nach Münster. Der 26-jährige Aserbaidschaner erzielte in der aktuellen Saison in 24 Spielen 23 Tore für den BFC Dynamo. In Münster erhält der Stürmer einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Zu Jahresbeginn waren noch die Sportfreunde Lotte an dem BFC-Bomber interessiert.

Auch in den vorherigen Spielzeiten zeigte sich der 26-Jährige treffsicher, erzielte in den insgesamt 85 Einsätzen in der Regionalliga Nordost 45 Tore, neben dem BFC auch für den ZFC Meuselwitz und Germania Halberstadt.

"Rufat ist der Topstürmer der Regionalliga Nordost. Wir haben uns sehr lange und intensiv um ihn bemüht. In den konstruktiven Gesprächen hatten wir neben den sportlichen Attributen auch auf persönlicher Ebene ein sehr gutes Gefühl. Rufat ist sehr fokussiert und möchte unbedingt weiterkommen. Er blieb eine Zeit lang unter dem Radar, machte zuletzt aber durch seine bemerkenswerte Quote nachhaltig auf sich aufmerksam und weckte nicht nur bei uns großes Interesse“, freut sich Münsters Sportdirektor Malte Metzelder, dass er den aserbaidschanischen Nationalspieler vom Weg der Preußen überzeugen konnte.

"Preußen Münster ist ein Traditionsverein und für mich ist es eine große Ehre, hier bald spielen zu dürfen. Die Gespräche mit dem Trainerteam und Malte Metzelder haben mich schnell überzeugt“, begeisterte den Angreifer vor allem das Engagement der sportlich Verantwortlichen. "Ich bin Mittelstürmer, kann aber auch auf der Zehn spielen. Ich muss auf jeden Fall in den Sechzehner kommen, dann mache ich auch meine Tore."