Am Sonntag trifft der DJK SG Altenessen auf Türkiyemspor Essen.

Anstoß ist um 15:00 Uhr. Am letzten Donnerstag holte der DJK SG Altenessen drei Punkte gegen TuRa 86 (4:0). Türkiyemspor gewann das letzte Spiel gegen den FC Saloniki Essen mit 5:1 und liegt mit 40 Punkten weit oben in der Tabelle. Im Hinspiel behielt Türkiyemspor Essen mit 4:2 auf heimischem Terrain die Oberhand.

Der DJK SG Altenessen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In der Defensive drückt der Schuh beim Gastgeber, was in den bereits 66 kassierten Treffern nachhaltig zum Ausdruck kommt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für den DJK SG Altenessen: Von den insgesamt 18 Zählern wurden immerhin zwölf Punkte auf heimischem Boden geholt. Auf dem 15. Platz der Hinserie nahm man von DJK SG Altenessen wenig Notiz. Der aktuell achte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Die letzten Resultate des DJK SG Altenessen konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien. Der bisherige Ertrag des DJK SG Altenessen in Zahlen ausgedrückt: fünf Siege, drei Unentschieden und 13 Niederlagen.

68 Tore – mehr Treffer als Türkiyemspor verbuchte kein anderes Team der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Der Gast ist im Fahrwasser und holte aus den jüngsten fünf Matches neun Punkte. Das bisherige Abschneiden von Türkiyemspor Essen: elf Siege, sieben Punkteteilungen und zwei Misserfolge.

Die Spielzeit des DJK SG Altenessen war bislang von großer Defensivnot geprägt. Kann die Altenessener den Schalter ausgerechnet im nächsten Spiel umlegen, zählt Türkiyemspor doch zu den torgefährlichsten Mannschaften der Liga? Auf den DJK SG Altenessen wartet ein dickes Kaliber, verlief die bisherige Spielzeit von Türkiyemspor Essen doch bedeutend besser als die Saison des DJK SG Altenessen.