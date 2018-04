Schalke-Sportvortand Christian Heidel hat erklärt, was er von Peter Knäbel erwartet. Knäbel wird sich zukünftig um die Knappenschmiede kümmern.

In der übernächsten Woche soll Peter Knäbel seinen Dienst auf Schalke antreten. Der gebürtige Wittener Knäbel wird bei den Königsblauen Technischer Direktor Entwicklung. „Wir haben lange überlegt, welche Funktion er übernimmt, welchen Titel er bekommt. Technischer Direktor für Entwicklung, das Hauptaugenmerk ist die Entwicklung. Unsere Knappenschmiede ist vielleicht eine der erfolgreichsten in Deutschland“, so Schalkes Sporvorstand Christian Heidel.

Der 54-Jährige ist von der Wahl Knäbel komplett überzeugt: „Unser Anspruch war, den besten zu finden, der die Knappenschmiede auf die Zukunft vorbereitet. Peter Knäbel kennt sich bei Spielern aus, auch bei Trainern. Wir möchten auf Schalke eigene Trainer entwickeln“, so Heidel. Der Ausbildungsprozess soll in den kommenden Jahren Früchte tragen.

Schalkes Heidel: „Wir versprechen uns Input für den Profibereich"

„Wir versprechen uns Input für den Profibereich. Wir wollen mit Peter eine Entwicklung erreichen“, so Heidel. Warum die Verpflichtung erst jetzt klappte, erklärt Heidel so: „Es gab gewisse berufliche Dinge, die Peter noch erledigen musste. Wir waren seit Oktober/November im Gespräch und uns Ende November einig.“

Die Reaktionen aus dem Klub-Umfeld sind positiv. „Viele haben uns sehr, sehr nette E-Mails geschrieben. Peter ist auch noch Junge aus dem Ruhrpott. Das passt wie die Faust aufs Auge. Deswegen sind wir froh, dass er übernächste Woche seinen Startschuss hat.“