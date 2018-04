Blau-Gelb Überruhr strauchelte in den letzten Wochen. Doch gegen den Vogelheimer SV gelang ein phänomenaler Heimsieg. Das könnte der Startschuss für eine spannende Restsaison werden.

Besser kann man den Urlaub wohl nicht beginnen. Jörg Dohmann, Trainer von Blau-Gelb Überruhr, ist seit Dienstag in Erholungszeit. Doch zuvor, am Montag, gelang seiner Mannschaft ein phänomenaler Heimsieg gegen den Vogelheimer SV. Nach 90 Minuten stand es 7:1 für die Blau-Gelben, alleine vier Treffer markierte BG-Stürmer Felix Scheider. "Der Junge ist nicht schlecht", sagt Dohmann mit einem Augenzwinkern. Scheider hat nun 26 Saisontore und ist im Duell der Tormaschinen mit Vogelheims Stephan Nachtigall gleichgezogen. "Die Präsenz und Mentalität war extrem stark. Besonders das Umschaltspiel hat hervorragend funktioniert. Auch bei Ballverlusten haben wir gut agiert", betont der Trainer. Der Sieg hätte nach Dohammns Auffassung sogar noch höher ausfallen können, denn an diesem Tag "passten viele Zahnräder perfekt zusammen".

Das Ergebnis, gerade in seiner Höhe, kommt dennoch etwas überraschend. Blau-Gelb strauchelte in den letzten Partien, verlor gegen SV Genc Osman Duisburg und DJK Adler Frintrop. Gegen Frintrop endete eine Serie von vierzehn Spielen ohne Niederlage. Zudem musste die Mannschaft mehrere Platzverweise kompensieren. Die turbulenten Wochen sollen helfen das Vogelheim-Spiel richtig einzuordnen. "Wir wissen das Ergebnis einzuschätzen. Wir hatten vor ein paar Wochen eine super Serie, dann hatten wir ein paar Probleme und gewinnen jetzt 7:1 gegen Vogelheim", sagt Dohmann.

"Das könnte der Startschuss für eine gute Restsaison werden"

Durch den Sieg gegen Vogelheim hat Überruhr den Anschluss an die Tabellenspitze wieder hergestellt. Den ersten und dritten Platz trennen lediglich drei Punkte. Im Hinblick auf das Schlussprogramm macht sich leichter Optimismus breit. "Das könnte der Startschuss für eine gute Restsaison werden. Die nächsten Spiele sind gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte", sagt Dohmann. Die Gegner der nächsten beiden Partien, SF Hamborn II und 1.FC Mülheim, stehen im Tabellenkeller. Die Hinspiele konnte Überruhr souverän gewinnen. Das 6:1 gegen Hamborn wurde durch das Vogelheim-Spiel als höchster Saisonsieg abgelöst.

Zum Mannschaftstraining wird Dohmann pünktlich aus dem Urlaub zurückkehren. Sein Team durfte nach der Partie auch ein wenig feiern, natürlich nicht übertrieben. Trotz Viererpack musste Felix Scheider nicht den obligatorischen Kasten spendieren. "Die zweite Reihe musste für Flüssignahrung sorgen, nachdem die Mannschaft so stark abgeliefert hat", sagt Dohmann.