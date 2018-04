Bei Borussia Dortmund rätseln sie, warum einige Spieler nicht ihr Leistungsvermögen abrufen. Zum Beispiel Mario Götze. Hans-Joachim Watzke zieht einen historischen Vergleich.

Obwohl der Weltmeister Götze diese Saison schon 19 Bundesliga-Spiele und neun internationale Auftritte absolviert hat, stehen nur zwei Tore in seiner Bilanz. Im Schnitt braucht er, der offensiv ausgerichtet ist, 972 Spielminuten für einen Treffer. Ein peinlicher Wert.

Auch beim 0:6 in München war Götze im zentralen Mittelfeld weder Antreiber noch Gestalter, wie man ihn in solchen Duellen mit dem FC Bayern braucht. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke aber möchte nicht den Stab über ihn brechen und liefert einen historischen Vergleich, warum der Siegtorschütze vom WM-Endspiel 2014 nicht auf die Beine kommt.

„Mario hat möglicherweise das große Problem, und das haben alle Spieler, die in jungen Jahren so viel Erfolg hatten, mit der Außenwirkung klarzukommen. Es ist ja auffällig, was mit denen, die in einem WM-Finale das entscheidende Tor geschossen haben, passiert ist“, sagt Watzke und nennt die Reihe selbst: „Helmut Rahn 1954. Gerd Müller 1974. Andy Brehme 1990. Und Mario Götze 2014.“

Watzke wörtlich: „In jungen Jahren hat er — wie in einem Beschleuniger — alles sehr früh erlebt. Alle messen ihn an seiner Zeit mit 20, als er jung und unbeschwert und ohne Druck gespielt hat.“ Mangelhafte Professionalität mag er Götze nicht unterstellen. „Ich habe eher den Eindruck, dass er sich selbst zu viel Druck auferlegt.“

Götze wird Anfang Juni 26 Jahre alt. Er kam 2016 für 22 Millionen Euro Ablöse vorzeitig zurück vom FC Bayern, wohin er 2013 nach zwei Meisterschaften mit Dortmund für 37 Millionen Euro gewechselt war. Als Ärzte bei ihm eine seltene Stoffwechselkrankheit feststellten, musste er monatelang pausieren und seine Lebensweise als Sportler den neuen Umständen entsprechend umstellen.

Nicht nur weil er gesundheitliche Probleme hatte, genießt Götze beim BVB Artenschutz. Watzke bemüht auch hier die Historie: „Ich bin da Nostalgiker: Wenn jemand seit der C-Jugend bei dir ist, mit Unterbrechung, und mit dir große Erfolge feiert, dann nehme ich das Thema BVB-Familie sehr ernst. Das ist nicht nur Marketing.“

Er wolle Götze „ein paar Wochen Zeit geben, um noch in dieser Saison auf ein Top-Level zu kommen“, so Watzke vor dem Desaster in München. Seine Begründung: „Er hatte schwere gesundheitliche Probleme. Mit ihm muss man anders umgehen als mit anderen Spielern.“ Da bleibt die Frage: Ist das nicht ungerecht?

Watzke sagte gegenüber diesem Portal: „Zusammenhalt ist einfach, wenn es gut läuft. Aber man muss auch zusammenhalten, wenn es nicht läuft. Das ist für mich Loyalität. Die ist zu Spielern wie Mario Götze oder Marcel Schmelzer, mit denen man viel erlebt hat, eben höher als zum Beispiel zu Ousmane Dembele.“ Der hatte vor Saisonbeginn einen Streik begonnen, um Dortmund Richtung Barcelona zu verlassen.

Für Watzke ist die Causa Götze nach eigenen Worten eine Grundsatzfrage beim BVB: „Man wirft uns manchmal vor, dass wir rückständig oder altmodisch sind, zum Beispiel wenn wir partout an 50+1 festhalten. Ich meine aber: Ein paar Werte dürfen wir uns als Verein durchaus bewahren. Loyalität gehört dazu.“

Ob Götze den Weg zurück zur Nationalmannschaft schafft? Der Bundestrainer hatte zuletzt bei den Länderspielen gegen Spanien (1:1) und Brasilien (0:1) auf ihn verzichtet. Dazu Watzke: „Ich weiß von Mario, dass er unbedingt zur WM will. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Darüber entscheidet aber letztlich allein Joachim Löw. Für Mario würde ich es mir wünschen.“

