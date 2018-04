In der Regionalliga West hat Wattenscheid 09 bei Tabellenschlusslicht Westfalia Rhynern mit 1:2 verloren. Trainer Farat Toku zeigte sich schockiert von der Chancenverwertung.

Zu einem Scherz samt Entlehnungen aus dem Oster-Vokabular wollte sich Farat Toku nicht hinreißen lassen. Denn der Trainer des Regionalligisten SG Wattenscheid 09 war nach der 1:2 (0:2)-Niederlage bei Westfalia Rhynern nicht in der Stimmung dazu. Wohl aber zog der 37-Jährige den Vergleich mit einem anderen hohen christlichen Fest.

„Für Rhynern war das wohl wie Weihnachten“, sagte Toku und fügte schnell hinzu: „und gleichzeitig auch Neujahr“. Eine Bemerkung, die zum einen auf den Stellenwert des Sieges für den Aufsteiger und Tabellenletzten anspielte. Zum anderen wollte er damit klarstellen, dass seine Mannschaft fleißig Geschenke verteilt hatte. Und ganz bestimmt meinte er auch den traditionellen Kater zum Jahresbeginn nach einem kurzen, aber heftigen Rausch.

Drei Spiele hatte seine Mannschaft zuletzt nicht verloren, dabei in Essen gewonnen und Wegberg-Beeck mit einem Schützenfest (5:2) wieder in die Heimat geschickt. Und nun die Ernüchterung beim Liga-Schlusslicht. „Wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen, auch wenn wir viele Chancen vergeben haben“, mahnte Toku. „Dass wir uns so viele Möglichkeiten erspielt haben, ist auch eine Qualität – vor allem auf dem Rasen in Rhynern.“

Das war beachtlich: Statt seine Spieler unisono ins Achtung zu stellen, lobte Toku – wenn auch nur indirekt. „Es war nicht so, dass wir den Gegner unterschätzt haben“, analysierte der A-Lizenzinhaber.

Wir hätten bis zum nächsten Morgen spielen können. Irgendwer wollte nicht, dass wir das Tor treffen. Farat Toku

Ohne zu übertreiben, so Toku, hätte seine Mannschaft zehn Tore schießen können. Wieder einmal hatte „jeder, bis auf den Torhüter“ eine Chance. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, befand der Trainer. Obschon: Die Harmlosigkeit vor dem gegnerischen Tor hatte der Trainer der Nullneuner schon einmal bemängelt.

Sorge, dass sein Team wieder in alte Muster verfällt, hat er jedoch nicht: „Wir hätten bis zum nächsten Morgen spielen können. Irgendwer wollte nicht, dass wir das Tor treffen.“

Den Treffern von Waldemar Tekiela (15.) und Ex-Profi Salvatore Gambino (19.) hatte lediglich der eingewechselte Sebastian van Santen ein Tor (82.) entgegenzusetzen. Das warf gleichzeitig die Frage auf, warum der Winter-Zugang nicht endlich einen Platz in der Startelf zugesprochen bekommt. Trainer Toku begründet das: „Er war lange Zeit verletzt und arbeitet sich gerade Stück für Stück nach vorn.“

Das gilt auch für Steve Tunga, der wieder voll ins Training einsteigt. Kapitän Nico Buckmaier wird im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach II (Samstag, 14 Uhr) ebenfalls wieder auflaufen. Derweil müssen Jeffrey Obst (Bauchmuskel-Verletzung) und Matthias Tietz (Haarriss in der Augenhöhle) weiterhin passen.