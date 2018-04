Beim 3:1 (2:1) von Westfalia Herne gegen den FC Gütersloh in der Oberliga Westfalen spielten sich besonders die jungen Spieler in den Vordergrund.

Als die 39.Minute läuft, reicht eine Bewegung und Ilias Anan ist seinem Bewacher entwischt. Mit der Fußspitze spitzelt der Herner Stürmer den Ball am Gütersloher Kapitän Lars Beuckmann vorbei. Der Weg zum Tor ist frei, Anan lässt auch dem Torwart keine Chance und schiebt zum zwischenzeitlichen 2:0 ein. Im zweiten Durchgang findet Gütersloh immer noch keine Antwort auf den flinken Antritt und die enge Ballführung. Folglich besorgt der 22-jährige gebürtige Düsseldorfer auch das spielentscheidende 3:1.

Sein Trainer Christian Knappmann war nach dem Spiel voll des Lobes. „Wir hätten Ilias nicht geholt, wenn wir sein Potenzial nicht schätzen würden. Unfassbar gut“, betonte Knappmann und fuhr fort: „er ist in den letzten Monaten extrem gereift, was die Effektivität anbelangt. Er lässt die unnötigen Haken weg und sucht immer den Weg zum Tor.“ Der Neuzugang vom TSV Marl-Hüls erzielte in den letzten vier Spielen fünf Tore und war maßgeblich am Erfolg gegen den FC Gütersloh beteiligt.

Thier und Anan sollen bleiben

Weitaus weniger spektakulär, aber nicht minder auffällig, präsentierte sich wieder einmal Nico Thier. Der in der Jugend des FC Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildete Mittelfeldspieler entwickelte sich in den vergangenen Wochen zum Dreh und Angelpunkt im Spiel der Westfalia. „Dass diese Spieler die prägenden Gesichter in der Zukunft von Westfalia Herne sein sollen, habe ich schon mal erwähnt. Jetzt hat man wieder gesehen, warum. Auch Maurice Temme zum Beispiel“, bekräftigte Knappmann nach dem 3:1. Wie RevierSport erfuhr, plant die Westfalia wohl auch in der nächsten Spielzeit sowohl mit Thier als auch mit Ilias Anan. „Zu beiden Personalien werde wir nächste Woche noch etwas bekannt geben“, verriet der Westfalia-Trainer.