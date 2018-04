Schalke-Stürmer Guido Burgstaller erlebte nach dem 2:0-Sieg am Samstag gegen den SC Freiburg seine Premiere in der Nordkurve. Der Österreicher ist heiß auf das Derby.

Es war eine überfällige Maßnahme. Erstmals seit seiner Verpflichtung im Januar 2017 kam Guido Burgstaller (28) in den Genuss, nach einem erfolgreichen Spiel in der Nordkurve der Veltins-Arena mit den Schalke-Fans zu feiern. Der Österreicher schnappte sich das Mikrofon der Ultras und heizte seinen Mannschaftskollegen von oben ein. "Ich wusste zunächst gar nicht, was los ist. Ralf Fährmann hat mich dann darauf hingewiesen, dass ich in die Kurve kommen soll", erklärt Burgstaller in einem Interview auf schalke04.de, wie es zu dieser Premiere gekommen ist.

Der Schalker Mittelstürmer war seinem Kapitän dankbar, denn der Auftritt in der Kurve war für ihn ein aufregendes Erlebnis: "Es war eine Ehre für mich. Es war das erste Mal für mich – und ich kann sagen, dass es riesengroßen Spaß gemacht hat. Daran könnte ich mich gewöhnen", sagt er.

Burgstaller hat sich auf Schalke längst zum Publikumsliebling entwickelt. Im Januar 2017 wechselte er ohne große Erwartungen aus der zweiten Liga vom 1. FC Nürnberg nach Gelsenkirchen. Seitdem hat er in 55 Pflichtspielen für Schalke 23 Mal getroffen. Diese starke Quote und sein unermüdlicher Einsatz auf dem Rasen machen den Nationalspieler Österreichs zu einem der wertvollsten Spieler seiner Mannschaft. Die Fans honorieren seine Leistungen mit regelmäßigen 'Burgstaller'-Sprechchören. Das kommt beim 28-Jährigen gut an: "Ich sage ja immer wieder, dass ich mich hier pudelwohl fühle und es genieße, das Schalker Trikot zu tragen", betont er. "Für die Unterstützung bin ich dankbar. Es ist ein überragendes Gefühl, wenn die Fans hinter einem stehen."

In dieser Saison läuft es für Burgstaller und die Königsblauen rund. Seine Mannschaft liegt vier Zähler vor dem BVB auf Platz zwei und ist klar auf Champions-League-Kurs. Burgstaller führt die interne Torschützenliste mit neun Treffern an.

Am Samstag tritt Schalke beim Tabellenletzten Hamburger SV an, eine Woche später steigt das große Derby gegen Borussia Dortmund. Burgstaller weiß, dass die entscheidende Saisonphase nun eingeläutet wird: "Die Fans haben dieses Spiel natürlich schon im Hinterkopf, da es für die Menschen in der Region eine immens große Bedeutung hat. Auch wir wollen das Derby unbedingt für uns entscheiden", unterstreicht Burgstaller, der vor dem nächsten Gegner warnt: "Vorher müssen wir erst einmal in Hamburg antreten. Ich glaube, das wird ein ekelhaftes Spiel. Unser Gegner wird vermutlich seine letzte Chance im Abstiegskampf suchen und uns das Leben schwer machen. Auch da müssen wir wieder geduldig bleiben."