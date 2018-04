Es war ein erfolgreicher Ostermontag für die YEG Hassel: Im Duell mit Spitzenreiter DSC Wanne-Eickel fuhr der Westfalenligist den nächsten Dreier ein.

Nach dem 3:0 (1:0)-Erfolg über den DSC Wanne-Eickel nahm sich YEG-Trainer Hakan Karabal die Zeit und sprach mit RevierSport über den Sieg beim Spitzenreiter. Dabei verriet er auch, wie der Gelsenkirchener Westfalenligist für die kommende Saison plant.

Hakan Karabal, ihre Mannschaft hat zu Gast beim DSC Wanne-Eickel einen richtig guten Auftritt hingelegt.

Absolut, dieser Sieg war verdient und geht unterm Strich auch in der Höhe in Ordnung. Da bin ich stolz auf meine Jungs, sie haben alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben.

Ganz allmählich beginnt nun ja die Phase, in der man auch schon an die kommende Saison denkt. Wie weit ist die YEG Hassel mit ihrer Planung?

Die Bausteine stehen bereits. Wir wollen eigentlich alle Spieler halten und haben schon sehr viele Zusagen für das nächste Jahr. Absagen gab es hingegen noch gar keine. Es gibt zwar Spieler, die noch etwas Bedenkzeit haben wollen, aber hier ist jeder momentan zufrieden. Wir sehen die aktuelle Saison als Vorbereitung für das nächste Jahr.

Spielen mögliche Neuzugänge für die Planung ebenfalls eine Rolle?

Über Namen kann ich jetzt noch nicht sprechen, wir haben aktuell aber niemanden explizit im Auge. Man muss auch immer schauen, wen man da in die Mannschaft reinholt. Wir gucken immer erst einmal auf den Charakter. Die Einstellung muss stimmen und das ist bei der Mannschaft gerade beängstigend gut. Ich höre mich immer auch ein bisschen um - die Fußballwelt ist klein. Wenn ich über einen Spieler höre, dass er beispielsweise Randale macht, weil er nicht eingewechselt wird oder zu wenig Respekt zeigt, dann hat er verloren. Egal wie gut er ist. Wir wollen die jetzige Stimmung einfach beibehalten.