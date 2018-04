Der FC Frohlinde verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen den VfL Kemminghausen.

Die Ausgangslage sprach für Frohlinde, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte Kemminghausen mit 1:0 gewonnen.

Während beim FC Frohlinde diesmal Tielker und Hoffmann für Lauth und Brewko begannen, standen beim VfL Kemminghausen Jänicke, Kaufmann und Schulz statt Ruocco, Spichal und Theisen in der Startelf. Nach den ersten 45 Minuten ging es für Frohlinde und Kemminghausen ohne Torerfolg in die Kabinen. Selbstbewusst kam der FC Frohlinde aus der Pause. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit schoss Stefan Hoffmann das Tor zum 1:0 (49.). Beim VfL Kemminghausen kam Armin Ljakic für Lukas Lüdtke ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (56.). Für das 2:0 von Frohlinde sorgte Dietrich Liskunov, der in Minute 66 zur Stelle war. Vor 168 Besuchern gelang Ljakic in der 82. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Kemminghausen. Letzten Endes holte der FC Frohlinde gegen den VfL Kemminghausen drei Zähler.

Durch den Erfolg rückt Frohlinde auf die neunte Position der Landesliga Westfalen 3 vor.

Durch diese Niederlage fällt Kemminghausen in der Tabelle auf Platz elf. Der Gast rutscht weiter ab und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne Dreier. Nächster Prüfstein für den FC Frohlinde ist am Donnerstag, den 05.04.2018 (19:00 Uhr) auf gegnerischer Anlage der SV Sodingen. Drei Tage später (15:15 Uhr) misst sich der VfL Kemminghausen mit Arminia Marten.