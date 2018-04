Trotz Tarik Kurts sehenswerten Treffers reichte für RWO gegen Wuppertal nur zu einem 1:1. Der Stürmer hat sich erneut für die Startelf empfohlen. Seine Zukunft lässt er offen.

Als Philipp Gödde nach 31 Minuten einige Zeit behandelt werden musste, war Tarik Kurt schon auf dem Weg zum Warmmachen. Knapp zehn Minuten später stand er auf dem Platz und legte ein starkes Spiel hin. Der erst 20-Jährige Türke, der im vergangenen Jahr noch maßgeblich am Klassenerhalt der Oberhausener U19 beteiligt war, scheint sich mittlerweile auch endgültig im Regionalliga-Team von Mike Terranova zu einer festen Größe entwickelt zu haben. Die Bilanz spricht für sich: Kurt erzielte in 19 Ligaspielen bereits fünf Tore.

Der Bessere soll spielen. Ich gebe immer mein Bestes. Am Ende entscheidet der Trainer. Tarik Kurt

Allerdings bestritt der junge Stürmer nur sehr wenige Partien von Anfang an, nämlich drei Stück an der Zahl. Seine Kontrahenten Raphael Steinmetz und Philipp Gödde haben zumeist die Nase vorn. Trotzdem konnte der Youngster am Ostermontag mal wieder auf sich aufmerksam machen. Sein Tor – ein schöner Schlenzer aus 16 Metern ins rechte obere Eck. „Den habe ich gut getroffen“, freute sich Kurt, der keinen großen Konkurrenzkampf zwischen ihm und Philipp Gödde sieht: „Der Bessere soll spielen. Ich gebe immer mein Bestes. Am Ende entscheidet der Trainer."

Sonderlob vom Trainer - Zukunft völlig offen

Auch sein Trainer Mike Terranova ist voll und ganz von seinem 20-jährigen Angreifer überzeugt. Auf der Pressekonferenz hob Terranova seine Leistung hervor und sprach ihm ein Sonderlob aus. „Er ist ein super Spieler und war der beste Mann. Die Leistung wird im Aufschub geben.“

Ob Kurt auch über den Sommer hinaus bei RWO weiter auf Torejagd gehen wird, bleibt abzuwarten. Die Vereinsverantwortlichen um Sportdirektor Jörn Nowak werden sicherlich mit aller Macht versuchen, den Vertrag ihres Eigengewächses zu verlängern. Tarik Kurt selber wollte zu dieser Thematik nicht viel preisgeben: „Noch ist alles offen. Mehr kann ich dazu nicht sagen“, sagte Kurt, der mit seinen zuletzt konstant starken Leistungen wohl so langsam auch das Interesse von höherklassigen Vereinen geweckt haben dürfte.