Am 17. Spieltag der Westfalenliga Staffel 2 empfing der DSC Wanne-Eickel die YEG Hassel. Der Spitzenreiter unterlag den Gelsenkirchenern mit 0:3 (0:1).

Angesichts der bärenstarken Form, in der sich der DSC Wanne-Eickel in den letzten Monaten präsentiert hat, dürfte man sich als Eickeler Anhänger schon gefragt haben, wer sie denn momentan eigentlich noch schlagen könne, diese Elf in schwarz und gelb. Die letzte Niederlage jedenfalls liegt lang zurück: Am 15. November 2017 verlor der DSC zuletzt, als er im Gastspiel bei der SG Finnetrop/Bamenhol mit 1:2 unterlag.

Neun Spieltage sind seitdem vergangen. Dann war die YEG Hassel zu Gast in der Mondpalast Arena - und die Serie riss. Die Treffer von Seyit Ersoy (9.), Semih Esen (60.) und Ridvan Demircan (86.) besiegelten die zweite Saisonniederlage der Herner.

Flossbach: "Haben die Siegesgier vermissen lassen."

Warum es für Wanne-Eickel gegen den Gast aus Gelsenkirchen nicht so erfolgreich lief wie zuletzt? Trainer Holger Flossbach lieferte nach dem Spiel die Antwort: "Wir haben die Siegesgier vermissen lassen."

Auf Seiten des Gegners mangelte es zu keinem Zeitpunkt an der nötigen Entschlossenheit. Im Gegenteil: Der Tabellenfünfte legte einen starken kämpferischen Auftritt hin und zeigte zudem insbesondere bei den Toren, über wie viel Spielstärke er verfügt. Eine Tatsache, der auch Flossbach seine Anerkennung zollen wollte: "Der Gegner hatte extrem was dagegen, dass wir das Spiel gewinnen. Hassel hat sehr ordentlich gespielt, war auch spielstark", erklärte der DSC-Trainer im Anschluss an die Partie.

Hassel punktet zum fünften Mal in Folge

Das sah auch YEG-Trainer Hakan Karabel so. "Völlig verdient" sei er gewesen, der Erfolg seiner Elf beim Tabellenführer. Und als auswärtsstärkste Mannschaft der Liga auch keine allzu große Überraschung: "Ich bin stolz auf meine Jungs. Wir sind als auswärtsstärkste Mannschaft bei der heimstärksten Mannschaft angetreten, die bisher nur sieben Gegentore kassiert hat. Wir haben ihnen drei eingeschenkt", freute sich der Hassel-Trainer und schob nach: "Wir haben nicht mehr gemacht als in den letzten Wochen. Wir wussten: Wenn es uns gelingt, die Leistung der letzten Wochen abzurufen, dann gehen wir gegen Wanne-Eickel als Gewinner vom Platz."