Der ASC Dortmund ist nicht zu stoppen. Auch im Topspiel gegen den TuS Haltern behält der Oberliga-Spitzenreiter die Nerven und wahrt mit einem 3:1-Sieg die Aufstiegschance.

1300 Menschen. So viele Zuschauer verzeichneten die Dortmunder bei ihrem Topspiel gegen den TuS Haltern im heimischen Waldstadion. „Eine unfassbare Kulisse, vor so vielen Leuten zu spielen“, befand auch ASC-Trainer Adrian Alipour und ergänzte: „Als ich hier angefangen habe, haben wir vor 100 oder 150 Zuschauern gespielt.“ Doch mit immer attraktiveren Leistungen locken die Dortmunder, die die vergangene Saison auf dem 14. Tabellenplatz beendeten, immer mehr Fußballbegeisterte.

Und genau diese kämpferischen Leistungen untermauerte der Tabellenführer der westfälischen Oberliga auch gegen den drittplatzierten TuS Haltern. Zwar starteten beide Mannschaften verhalten, doch gegen die ballorientiert verteidigenden Gäste erwachten die ASC-Hausherren noch früh genug und sicherten sich dank der Tore von Kapitän Kevin Brümmer und Dennis Drontmann eine 2:0-Halbzeit-Führung. "Mit der ersten Hälfte bin ich sehr zufrieden", bekundete auch Alipour, der allerdings auch Defizite erkannte: "Im zweiten Durchgang allerdings zuerst einmal nicht mehr." Durch die immer stärker aufspielende TuS-Offensive ließen sich die Hausherren zu sehr zurückfallen und gaben den Schützlingen von Magnus Niemöller zu viele Räume. Diese bedankten sich mit dem Anschlusstreffer zum 1:2.

Doch die Dortmunder, deren letzte Niederlage auf den 5. November datiert ist, zeigten sich vor den zahlreichen Zuschauern noch einmal kämpferisch und überstanden das Pressing der Haltener unbeschadet. Sekunden vor dem Schlusspfiff nutzte der eingewechselte Phil Südfeld einen Torwartfehler von Halterns Marcel Müller und schob zum 3:1-Endstand ein. Auf der Dortmunder Bank gab es nun kein Halten mehr. Angeführt von Trainer Alipour stürmten die ASC-Spieler jubelnd das Feld, noch bevor Schiedsrichter Marco Goldmann die Partie wenige Sekunden später abpfiff.

Mit dem Sieg behauptet der ASC weiterhin die Tabellenspitze. Zumal der ärgste Verfolger, der FC Kaan-Marienborn, sich zeitgleich gegen die U23 des FC Schalke 04 geschlagen geben musste und nun nicht mehr punktgleich mit den Alipour-Schützlingen ist.

"Es ist einfach unglaublich, was in dieser Saison passiert. Die Spieler liefern klasse Leistungen ab und das Umfeld ist der Wahnsinn", freute sich Alipour, der nun allerdings auch den Blick auf die kommenden Aufgaben legen will, wie er den Zuhörern auf der Pressekonferenz verriet: "Wir müssen nun konstant unsere Leistungen halten. Deshalb gilt die Konzentration auch ganz dem anstehenden Duell gegen die Zweitvertretung der Bielefelder." An diesem Feiertag dürfen die Dortmunder aber zuerst einmal ihre momentane Dominanz feiern.