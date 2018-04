Mengede 08/20 sammelt mit dem 1:0-Sieg gegen SW Wattenscheid drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder.

Beobachter räumten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen ein – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel bei Mengede hatte Wattenscheid schlussendlich mit 1:0 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei SW Wattenscheid Ahkim, Battaglia und Al für Kontny, Schroven und Sickel aufliefen, starteten bei Mengede 08/20 Diwisch, Lehn, Joppien und Wilczynski statt Ceribas, Chatsiioannidis, Piontek und Rocha Martinez.

Florian Knafla nutzte die Chance für Mengede und beförderte in der 24. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Wattenscheid glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Mengede 08/20 in die Kabinen. Am Zählerstand hatte sich nichts verändert, als Chahine Ballhout das Spielfeld in der 56. Minute für Maximilian Steegmann verließ. Selim Erk (Herne) beendete das Spiel und damit schlug Mengede SW Wattenscheid auswärts mit 1:0.

Im Sturm von Wattenscheid stimmt es ganz und gar nicht: 29 Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Durch diese Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle auf Platz 14. Für SW Wattenscheid sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus.

Mengede 08/20 macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position 15. Der Gast beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Der Absteiger bessert die eigene, eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, sechs Unentschieden und zwölf Pleiten. Wattenscheid empfängt schon am Donnerstag SV Horst-Emscher 08 als nächsten Gegner. Mengede trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf den SV Horst.