Westfalia Langenbochum kam im Gastspiel beim Erler SV 08 trotz Favoritenrolle nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Erle erwies sich gegen Langenbochum als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Während beim Erler SV 08 diesmal Auth und Reckort für Soldat und Radtke begannen, standen bei der Westfalia Bachmann, Beuting, Jacobs und Klos statt Bendig, Elvermann, Ronneburg und Baryga in der Startelf. Pascal Kötzsch nutzte die Chance für Westfalia Langenbochum und beförderte in der 19. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Valentin Zimmermann musste nach nur 19 Minuten vom Platz, für ihn spielte Jonas Gottszky weiter. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Gleich nach dem Wiederanpfiff glich Christoph Reckort für Erle aus (50.). Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Anna-Lena Weiss (Holzwickede) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Offensiv kann dem Erler SV 08 in der Bezirksliga Westfalen 9 kaum jemand das Wasser reichen, was die 49 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den fünften Platz in der Tabelle ein.

In der Defensive von Langenbochum greifen die Räder ineinander, sodass der Gast im bisherigen Saisonverlauf erst 19-mal einen Gegentreffer einsteckte. Erle ist nun seit acht Spielen, die Westfalia seit 17 Partien unbesiegt. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist der Erler SV 08 zur SG Castrop-Rauxel, während Westfalia Langenbochum am selben Tag bei Genclerbirligi Resse antritt.