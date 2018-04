Rot-Weiß Unna kam gegen Westfalia Wethmar mit 1:7 unter die Räder.

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Unna hatte mit 5:2 gewonnen.

Die Formation des letzten Spiels stellte die Wethmarer diesmal auf drei Positionen um. Für Mantei, Hillmeister und Wantoch von Rekowski spielten Kowalski, Coerdt und Kösling. In der 30. Minute verwandelte Kevin Coerdt einen Elfmeter zum 1:0 für die Westfalia. Tim Heptner erhöhte vom Elfmeterpunkt für Westfalia Wethmar auf 2:0 (35.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass Wethmar mit einer Führung in die Kabine ging. In Durchgang zwei lief Sercan Ersan anstelle von Felix Kinder für RWU auf. Vor 130 Besuchern gelang Björn Scharfe in der 63. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den Gast. Heptner beseitigte mit seinen Toren (68./72.) die letzten Zweifel am Sieg der Westfalia. Dem 5:1 durch Coerdt (76.) ließen Patrick Schöpf (77.) und Heptner (88.) weitere Treffer für Westfalia Wethmar folgen. Wenig später kamen Rafael Felsberg und Christian Wantoch von Rekowski per Doppelwechsel für Till Kowalski und Bastian Pöhlker auf Seiten von Wethmar ins Match (76.). Letztlich kam die Westfalia gegen Rot-Weiß Unna zu einem verdienten 7:1-Sieg.

Die Stärke von Westfalia Wethmar liegt in der Offensive – mit insgesamt 51 Treffern. Trotz des Sieges fällt Wethmar in der Tabelle auf Platz elf. Die Westfalia kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile zwölf zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und drei Unentschieden in der Bilanz.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Unna den neunten Platz in der Tabelle ein. Seit sechs Spielen wartet der Aufsteiger schon auf einen dreifachen Punktgewinn. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Westfalia Wethmar den FC Overberge, während RWU am selben Tag gegen den Türk. SC Hamm das Heimrecht hat.