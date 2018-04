Im Spiel von Union Lüdinghausen gegen die SuS Kaiserau gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende stand es 5:4 zugunsten des Gastes. Die Ausgangslage sprach für Kaiserau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 1:1 getrennt.

Lüdinghausen startete mit fünf Veränderungen in die Partie: Hentrich, Roters, Krüger, Salkovic und Pinnekämper für Kvesic, Thiering, Plöger, Husken und Sander. Auch die SuS Kaiserau stellte um und begann mit Steffen und Bittner für Schriefer und Stender.

Das 1:0 von Kaiserau stellte Patrick Gröne für den Ligaprimus sicher (7.). 85 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Union Lüdinghausen schlägt – bejubelten in der zwölften Minute den Treffer von Asad Salkovic zum 1:1. Timo Milcarek ließ sich in der 34. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für die SuS Kaiserau. Kurz vor der Pause traf Lucas Roters für Lüdinghausen (41.). Bis Schiedsrichter Louis Kämer (Velen) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Kurz nach dem Wiederanpfiff verließ Andreas Kahlkopf von Union Lüdinghausen den Platz. Für ihn spielte Philipp Plöger weiter (53.). Tom Diecks traf zum 3:2 zugunsten von Kaiserau (60.). In der 63. Minute verwandelte Plöger dann einen Elfmeter für Lüdinghausen zum 3:3. Per Elfmeter erhöhte Milcarek in der 78. Minute seine Torausbeute an diesem Tag auf zwei Treffer – 4:3 für die SuS Kaiserau. In der 83. Minute war Salkovic mit dem Ausgleich zum 4:4 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Vier Minuten später ging Kaiserau durch den zweiten Treffer von Diecks in Führung. Zum Schluss feierte die Kaiserauer einen dreifachen Punktgewinn gegen Union Lüdinghausen.

Die Rückrunde verlief für Lüdinghausen bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen gewann der Gastgeber noch kein einziges Mal. Die Unioner bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Union Lüdinghausen verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Mit 58 geschossenen Toren gehört die SuS Kaiserau offensiv zur Crème de la Crème der Bezirksliga Westfalen 8. Wer soll Kaiserau noch stoppen? Die SuS Kaiserau verbuchte gegen Lüdinghausen die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Bezirksliga Westfalen 8 weiter an. 16 Spiele währt bereits die Serie, in der Kaiserau ungeschlagen ist. Die SuS Kaiserau sammelt weiterhin fleißig Erfolge, von denen man jetzt schon 18 vorzuweisen hat. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und eine Niederlage dazu. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt Union Lüdinghausen den Holzwickeder SC 2, während Kaiserau am selben Tag gegen den BV Brambauer-Lünen das Heimrecht hat.