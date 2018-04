Mit seinem Treffer zum 1:1 brachte Enes Topal seinen WSV ausgerechnet bei seinem Ex-Klub RWO zurück ins Spiel. Oberhausens Trainer Mike Terranova war nicht begeistert.

Viele Spieler halten sich beim Torjubel nach einem Treffer gegen den ehemaligen Verein zurück. Bei Enes Topal sah das am Ostermontag allerdings ganz anders aus. Die Freude über sein Tor war riesig, der Jubel groß. Und das, obwohl der Mittelfeldmann in der Hinrunde noch bei den Kleeblättern unter Vertrag stand. "Ich habe mir vorgenommen, ein Tor zu machen. Es ist natürlich ein besonderes Gefühl, dass das ausgerechnet bei meinem halbjährigen Ex-Verein geklappt hat", sagte der Deutsch-Türke, der sich bei seinem neuen, alten Klub Wuppertaler SV sehr wohl fühlt. Mal abgesehen von seinem Treffer lieferte Topal bis zu seiner Auswechslung in der 68. Spielminute ein starkes Spiel ab.

Ich bin ein Wuppertaler Junge, ich fühle mich heimisch! Enes Topal

Bevor der gebürtige Wuppertaler im Sommer nach Oberhausen wechselte, spielte Topal bereits zwei Jahre für den WSV, hinzu kommen einige Jahre in der Jugend in der U17 bis U19. "Ich bin ein Wuppertaler Junge, ich fühle mich heimisch", bekannte sich der Youngster, dessen Einsatzzeiten unter Christian Britscho deutlich höher geworden sind als noch unter Mike Terranova. Bei RWO kam Topal nie wirklich an. In der Hinrunde brachte es der 22-Jährige auf nur acht Einsätze, nur sehr wenige davon von Anfang an.

Topal erntet viel Lob, aber auch Kritik von seinem Ex-Trainer

Dass ausgerechnet Topal den Oberhausener Sieg zunichte machte, nahm RWO-Trainer Terranova mit Galgenhumor zur Kenntnis: "Das passt natürlich. Er ist ein super Junge auf dem Platz. Aber wenn er bei uns fünf Mal alleine auf das Tor gelaufen wäre, hätte er wahrscheinlich zur Eckfahne gespielt", sagte der Ex-Profi. Von den sportlichen Qualitäten seines ehemaligen Spielers ist Terranova dennoch überzeugt: "Enes hat das Herz an der richtigen Stelle, gibt immer Vollgas und hat bei uns auch gute Spiele gemacht", erklärte der 41-Jährige. Trotzdem ließ Terranova auch durchblicken, warum er Topal so selten das Vertrauen schenken konnte. Ein eindeutiger Seitenhieb: "Er hat sich nicht immer so verhalten, wie sich Fußballer verhalten, wenn man mal nicht spielt", betonte der RWO-Trainer.