Am Montag begrüßte der VfR Sölde den FC Overberge.

Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gastgebers aus. Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 2:2 geendet hatte.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Sölde mit drei Änderungen. Diesmal begannen Hibbeln, Adler und Johann für Bruske, Höhme und Stellfeld. Auch Overberge baute die Anfangsaufstellung auf zwei Positionen um. So spielten Ergün und Gülpinar anstatt Celiktas und Gül.

Anstelle von Marvin Koschinski war nach Wiederbeginn Hendrik Hain für den VfR Sölde im Spiel. Nach der Beendigung des Spiels durch Robby Erkmann (Herne) feierte der Gastgeber einen dreifachen Punktgewinn gegen den FC Overberge.

Im Tableau hat der Sieg von Sölde keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte der Aufsteiger seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt acht Spiele ist es her.

Overberge hat auch nach der Pleite die fünfte Tabellenposition inne. Die Situation beim Gast bleibt angespannt. Gegen den VfR Sölde kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag reist Sölde zum FC Nordkirchen, während der FC Overberge am selben Tag bei Westfalia Wethmar antritt.