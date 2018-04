Durch ein 3:0 holte sich Viktoria Kirchderne drei Punkte beim FC Nordkirchen.

Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Mit dem Ende der Spielzeit strich Kirchderne gegen Nordkirchen die Optimalausbeute ein.

Trotz der Niederlage behält der FC Nordkirchen den sechsten Tabellenplatz.

Offensiv kann der Viktoria in der Bezirksliga Westfalen 8 kaum jemand das Wasser reichen, was die 54 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nach dem klaren Erfolg über Nordkirchen festigt Viktoria Kirchderne den dritten Tabellenplatz. Kirchderne ist seit drei Spielen unbezwungen. Mit dem Sieg baut der Gast die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Kirchderner zwölf Siege, sechs Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der FC Nordkirchen den VfR Sölde, während die Viktoria am selben Tag gegen den FC Roj das Heimrecht hat.