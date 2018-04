Bei Türkiyemspor Essen gab es für den FC Saloniki Essen nichts zu holen.

Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Saloniki war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der FC Saloniki Essen mit 1:0 gewonnen.

Während Türkiyemspor auf die Startelf des Vorspieltages setzte, begannen das Spiel bei Saloniki Kotelis, Charamis und Salim statt Gbenou, Kiriakidis und Scheelen. Beytullah Bakir trug sich in der dritten Spielminute in die Torschützenliste ein. Soner Toprak beförderte das Leder zum 2:0 von Türkiyemspor Essen über die Linie (20.). Kutsal Türkel legte in der 38. Minute zum 3:0 für den Gastgeber nach. Zur Halbzeit blickte Türkiyemspor auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. In Durchgang zwei lief Skander Ameur anstelle von Jannis Apostolidis für den FC Saloniki Essen auf. Bakir erhöhte vom Elfmeterpunkt für Türkiyemspor Essen auf 4:0 (56.). Vor 50 Zuschauern erzielte Nikolaos Zias immerhin noch den Ehrentreffer für Saloniki (57.). Burak Bayram war es, der kurz vor Ultimo das 5:1 besorgte und Türkiyemspor inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (88.). Am Ende kam Türkiyemspor Essen gegen den FC Saloniki Essen zu einem verdienten Sieg.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Türkiyemspor stets gesorgt, mehr Tore als Türkiyemspor Essen (68) markierte nämlich niemand in der Kreisliga A Essen – Gruppe 1. Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Saloniki festigte Türkiyemspor den dritten Tabellenplatz. 14 Spiele ist es her, dass Türkiyemspor Essen zuletzt eine Niederlage kassierte. Mit dem Sieg baut Türkiyemspor die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Türkiyemspor Essen elf Siege, sieben Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Trotz der Niederlage behält der FC Saloniki Essen den zehnten Tabellenplatz. Für Saloniki sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Schon am Sonntag ist Türkiyemspor wieder gefordert, wenn man beim DJK SG Altenessen gastiert. Für den FC Saloniki Essen geht es schon am Sonntag weiter, wenn man SF Altenessen 18 empfängt.