Fortuna Köln und SC Paderborn 07 lieferten sich ein spannendes Spiel, das 2:3 endete.

Die Ausgangslage sprach für Paderborn, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der Gast hatte mit 4:0 gewonnen.

Köln startete mit drei Veränderungen in die Partie: Alvarez Koch, Sürül und Bruhns für Dembele, Maletzki und Landwehr. Auch der SCP stellte um und begann mit Selkos und Wilton für Niebling und Heil. 125 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für die Fortuna schlägt – bejubelten in der fünften Minute den Treffer von Alem Koljic zum 1:0. SC Paderborn 07 brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Fortuna Köln hatte bis zur Pause Bestand. Eine starke Leistung zeigte Philippos Selkos, der sich mit einem Doppelpack für Paderborn meldete (48./57.). Florent Sylaj, der von der Bank für Alperen Ömer Sürül kam, sollte für neue Impulse bei Köln sorgen (58.). Für das zweite Tor des Gastgebers war Sylaj verantwortlich, der in der 65. Minute das 2:2 besorgte. Dass der SCP in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Güven Kaplan, der in der 71. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch Robin Delfs stand der Auswärtsdreier für den Aufsteiger. Man hatte sich gegen die Fortuna durchgesetzt.

Mit erschreckenden 62 Gegentoren stellt Fortuna Köln die schlechteste Abwehr der Liga. Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt die Fortunen den 14. Platz in der Tabelle ein. Für das Schlusslicht sprangen in den letzten fünf Spielen nur vier Punkte heraus. Die Kölner Fortuna musste sich nun schon 18-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Köln insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Für die Fortuna geht es schon am Samstag weiter, wenn man Arminia Klosterhardt empfängt. Schon am Sonntag ist SC Paderborn 07 wieder gefordert, wenn der MSV Duisburg zu Gast ist.