Am Ostermontag (02.04.) standen in der Oberliga Niederrhein einige Nachholpartien an - für den VfB Hilden und den Cronenberger SC setzte es herbe Klatschen.

SSVg Velbert - Sportfreunde Baumberg 1:3 (0:0)

Im Duell des Tabellenzwölften gegen den Zweiten übernahmen die Gäste früh das Kommando und kamen öfter zum Abschluss als die Hausherren. Das Übergewicht konnte Baumberg zunächst aber nicht ausnutzen. Die Sportfreunde spielten dennoch stark auf - auch wenn zuletzt klar wurde, dass die finanziellen Auflagen einer Regionalliga-Lizenz nicht erfüllt werden können und ein Aufstieg des Zweitplatzierten somit vom Tisch ist.

Nach einem torlosen Remis zur Pause gelang Aliosman Aydin allerdings das überraschende 1:0 (58.), die Sportfreunde berappelten sich jedoch schnell. Es folgte der Doppelschlag: In der 66. Spielminute glich Louis Klotz durch eine verunglückte Flanke nach einer kurzen Ecke auf kuriose Art und Weise zum 1:1 aus. Wenig später drehte Baumberg die Partie - Ali Can Ilbay traf zum 2:1 für die Gäste (68.). Zum Abschluss schnürte Ilbay einen Doppelpack und erhöhte in der Nachspielzeit auf 3:1 für Baumberg (90.+1). Velbert setzt somit seine indiskutable Saison fort. Es war die vierte Pleite in den letzten fünf Spielen. Platz zwölf ist ein erbärmliches Resultat für die ambitionierten Bergischen.

1. FC Monheim - VfB 03 Hilden 6:2 (3:1)

Im Nachholspiel des 22. Spieltags verschlief der VfB Hilden den Start völlig. Dem 1. FC Monheim gelang durch Eray Bastas' vierten Saisontreffer in der ersten Spielminute ein regelrechter Blitzstart in die Partie, Hilden lief dem frühen Rückstand erst einmal hinterher. Nur eine Viertelstunde später drehte dann Mittelfeldmann Leroy-Jacques Mickels auf und erhöhte erst per Freistoß auf 2:0 (16.), wenig später traf er zum 3:0 (31.). Kurz vor dem Pausentee sorgte Said Harouz allerdings nach Flanke von Stefan Schaumburg noch für das 1:3 (43.) aus Sicht der Gäste und wahrte für seine Mannschaft die Chance auf eine Aufholjagd im zweiten Durchgang.

Das Spiel entwickelte sich jedoch zum Torfestival und Debakel für Hilden. Jan Lukas Nosel (46.), Abdelkarim Afkir (51.) und Mickels (54.) machten alles klar - Zissis Alexandris erzielte für den VfB noch das 2:6 (56.).

Cronenberger SC - VfB Speldorf 0:6 (0:2)

Was für ein starker Auftritt des Aufsteigers! Speldorf legte gegen den Cronenberger SC nach 25 Minuten durch Deniz Hotoglu vor und ging in Führung. Die abstiegsgefährdeten Gastgeber waren gefragt, bekamen vor der Pause jedoch nicht mehr den Zugriff aufs Spiel. Stattdessen konnte der VfB kurz vor der Pause noch das 0:2 zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt nachlegen.

Nach dem Wiederanpfiff folgten vier Tore in zehn Minuten: Janis Timm (60.), Deniz Hotoglu (62.) und Alexandros Armen (64./70.) stellten die Anzeige auf ein sattes 6:0 für die Gäste. Der Cronenberger SC muss nach der Klatsche gegen Speldorf weiter um den Klassenerhalt bangen.

FSV Vohwinkel - Germania Ratingen 04/19 0:2 (0:1)

Gegen Aufsteiger Vohwinkel gab sich Germania Ratingen keine Blöße. Nach 25 Minuten traf Offensivspieler Luka Bosnjak zum 1:0 für die Gäste. Mit seinem sechsten Saisontor leitete der Deutsch-Kroate bereits früh den Auswärtssieg der Germania in die Bahnen.

Nach dem Seitenwechsel erzielte Abwehrspieler Timo Krampe früh das 2:0 (50.) aus Ratinger Sicht, kurz vor Schluss besorgte Emrah Cinar das 3:0 (89.). Durch den nie gefährdeten Arbeitssieg gegen Vohwinkel rückt die Germania auf den sechsten Platz in der Tabelle vor und hält den Anschluss an die Spitzengruppe.