Schalke und der BVB sind mit ihren Köpfen längst beim vorentscheidenden Revierderby. Sieben Akteure droht jedoch eine Gelbsperre fürs Spektakel.

Die deutsche Meisterschaft wird dem FC Bayern niemand mehr nehmen. Für FC Schalke 04 und Borussia Dortmund geht es in dieser Saison längst nur noch darum, die Teilnahme an der Champions League zu sichern. Obwohl Königsblau und Schwarz-Gelb erst in knapp zwei Wochen aufeinandertreffen, fiebert das Revier jetzt schon dem Derby entgegen, das aufgrund der tabellarischen Konstellation einer Vorentscheidung gleicht.

S04 (52 Punkte) konnte sich als Tabellenzweiter bereits vier Punkte vom BVB (48 Punkte) absetzen. Ein Erfolg der Mannschaft von Domenico Tedesco gegen Dortmund könnte diesen Vorsprung auf sieben Zähler anwachsen lassen - und die Borussia noch einmal zum Zittern bringen. Dem Tabellenvierten RB Leipzig (46 Punkte) ist Schalke derzeit sechs Zähler vorraus. Dem Fünften Bayer 04 Leverkusen und Sechsten Eintracht Frankfurt sieben Zähler (beide 45 Punkte).

Schalke droht der Ausfall der kompletten Dreierkette

Die Fans der "Knappen" sangen sich beim 2:0-Erfolg gegen den SC Freiburg bereits warm fürs Nachbarschaftsduell. Schalke droht jedoch im schlimmsten Fall der Ausfall eines Quintetts gegen den Erzrivalen. Fünf S04-Stars müssen aufpassen, am Wochenende gegen den Hamburger SV (Samstag 18.30 Uhr/Sky) keine Gelbe Karte zu kassieren, sonst sind sie für den Dortmund-Kracher gesperrt.

Konkret könnte sogar die komplette Dreierkette beim Heimspiel gegen Schwarz-Gelb ausfallen. Denn nicht nur Benjamin Stambouli und Matija Nastasic droht eine Gelbsperre, sondern auch Derbyheld Naldo, der beim legendären 4:4 in der Hinrunde den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit per Kopf erzielte.

Ebenfalls aufpassen gegen den HSV müssen Angreifer Breel Embolo und der zuletzt äußerst formstarke Daniel Caliguiri (traf gegen Freiburg).

Bürki hat die meisten Gelben Karten beim BVB

Weitaus weniger besorgniserregend ist die Lage bei Borussia Dortmund. Dort sollten zwei Akteure beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Sonntag (15.30 Uhr/Sky) besser keine Karte gezeigt bekommen: Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud und Stammtorhüter Roman Bürki haben derzeit vier Gelbe Karten auf dem Konto und sind die einzigen BVB-Akteure, denen eine Gelbsperre im Revierderby droht.