In der Oberliga Westfalen standen am Ostermontag interessante Spiele auf dem Plan. Der ASC Dortmund empfing unter anderem TuS Haltern zum Topspiel. Der Erste gegen den Dritten.

Der Zweite Kaan-Marienborn musste derweil die schwierige Hürde bei Schalkes U23 nehmen. Die erwies sich als zu hoch, nach 90 Minuten stand es 2:0 für die U23 der Königsblauen, die verdient den Dreier einfuhren. Ein Eigentor und Finn Heiserholt sicherten den S04-Sieg.

Damit ist der ASC 09 Dortmund der Sieger des Spieltags: Die Gastgeber konnten die Partie gegen Haltern mit 2:1 (2:0) für sich entscheiden. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Dortmunder die Weichen auf Sieg. Kevin Brümmer traf zum 1:0, dann war es Dennis Drontmann, der zunächst mit seinem Elfmeter an Halterns Torwart Dennis Müller scheiterte. Aber Drontmann bekam die Chance auf den Nachschuss und die konnte er zum 2:0 nutzen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang Haltern der Anschluss, doch der Schiedsrichter-Assistent hatte eine Abseitsposition gesehen. Stefan Oerterer erzielte dann nach der Pause den Anschluss für Haltern - er verwandelte einen Strafstoß sicher. Doch der ASC hatte noch eine Antwort parat. In der Nachspielzeit traf Phil Südfeld zum 3:1 - die Entscheidung.

Im Spiel zweier Traditionsvereine schlug Rot Weiss Ahlen die Sportfreunde Siegen mit 5:1 (3:1). Cihan Yilmaz brachte RWA in Führung, die Yannick Wolf zwei Minuten später ausgleichen konnte. Gerard Lubkoll und Rene Lindner brachten die Gastgeber noch vor dem Wechsel klar in Front. Yilmaz machte mit seinem zweiten Treffer kurz nach der Pause alles klar. Lindner traf zum 5:1-Endstand.

Im Kellerduell hat sich die U23 des SC Paderborn souverän in Ennepetal durchgesetzt. Nach Toren von Janik Steringer, Jan-Steven Erisa, Tim Mannek und Dardan Karimani stand es am Ende 4:0 für den SCP.

Für die TSG Sprockhövel läuft weiter nichts zusammen. Gegen Rheine gab es die fünfte Niederlage in Serie. 1:4 hieß es nach einem erneut ernüchternden Heimspiel.

Brünninghausen gewann in einem weiteren Spiel 2:1 in Lippstadt. Die Partie zwischen Westfalia Herne und Gütersloh wird erst um 17 Uhr angepfiffen.