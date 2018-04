Der Ex-Spieler von Borussia Dortmund spielt beim Sieg des FC Arsenal groß auf. Zudem zeigt sich Pierre-Emerick Aubameyang gönnerhaft.

Der ehemalige Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette lassen den FC Arsenal weiter von der direkten Qualifikation für die Europa League träumen. Mit seinen Treffern vier und fünf für die Gunners stellte Aubameyang am 32. Spieltag die Weichen für den am Ende deutlichen 3:0 (0:0)-Erfolg des Favoriten gegen Abstiegskandidat Stoke City.

Arsenal mit seinen Weltmeistern Shkodran Mustafi und Mesut Özil liegt aber nach wie vor als Tabellensechster hinter dem FC Chelsea, der am Abend durch einen Sieg gegen Tottenham Hotspur seinen Vorsprung wieder auf acht Punkte ausbauen kann.

Foulspiel an Özil

Aubameyang schoss die Gastgeber in der 75. Minute per Foulelfmeter in Führung, nachdem Özil im Strafraum von Bruno Martins Indi zu Fall gebracht worden war. In der 86. Minute traf der Bundesliga-Torschützenkönig der vergangenen Saison erneut. Der Gabuner ist damit der erste Spieler, dem in seinen ersten sechs Spielen für Arsenal fünf Treffer gelangen. Lacazette sorgte anschließend in der 89. Minute ebenfalls per Foulelfmeter für den Endstand. Aubemeyang überließ seinem Sturmpartner den Ball. Damit verzichtete er auf die Chance, seinen ersten Hattrick für die Londoner zu erzielen.

"Diese Aktion zeigt, dass der Zusammenhalt bei uns im Verein stimmt“, erklärte Arsenals Trainer Arsene Wenger nach Abpfiff. "Mir gefällt diese Geste sehr. Das macht uns als Team noch stärker." Trotzdem ist der 68-Jährige keineswegs überrascht, dass Aubameyang auf seine Hattrick-Chance verzichtet hat: "Die beiden verstehen sich sehr gut."

Der Ex-BVB-Star gab sich im Interview bei Sky Sports großzügig. "Laca ist zurück und ich wusste, dass ich schon zwei Mal getroffen hatte. Deshalb war es kein Problem für mich, ihn schießen zu lassen", sagte Aubameyang. "Dieses Tor war gut für sein Selbstvertrauen."



Nun kommt ZSKA Moskau



Trotz des klaren Sieges spielte Arsenal wenig überzeugend: Vier Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Europa League gegen ZSKA Moskau zeigte die Mannschaft von Teammanager Wenger, dessen Tage beim 13-maligen englischen Meister offenbar gezählt sind, erst in der Schlussphase eine gute Leistung. Das galt insbesondere auch für Özil, von dem nicht viel zu sehen war. (