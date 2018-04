Der VfL Bochum hat das Heimspiel gegen Braunschweig 2:0 (1:0) gewonnen. Mann des Tages war wie in Sandhausen Lukas Hinterseer. hier die Bochumer Noten.

Manuel Riemann (3): In der zweiten Minute stand er zum ersten Mal im Mittelpunkt, als er nach einer Freistoßflanke der Gäste wild aus seinem Tor stürmte und am Ball vorbeiflog - Glück für ihn: Ein Braunschweiger stand im Abseits. Danach wurde er kaum gefordert.

Stefan Celozzi (3): Der Kapitän sah nach sieben Minuten nach einem Foul an Suleiman Abdullahi die Gelbe Karte - keine Hilfe in den Zweikämpfen der noch folgenden 83 Minuten. Während er am Anfang noch nicht korrekt mitdachte, wenn der VfL umschaltete, gelang ihm das am Ende der ersten Halbzeit besser. Kurz vor der Pause legte er Lukas Hinterseer den Ball perfekt auf, doch der vergab die Chance.

Jan Gyamerah (4): Er rückte als schnellere Alternative für Patrick Fabian in die Innenverteidigung und zeigte eine ordentliche Leistung - bis auf eine Szene in der 70. Minute. Da unterschätzte er einen Braunschweiger Befreiungsschlag und musste Suleiman Abdullahi ziehen lassen - die Folge: ein Pfostenschuss von Domi Kumbela.

Tim Hoogland (3): Schon nach 50 Sekunden konnte er den schnellen Abdullahi nur mit einem Foul an der Mittellinie stoppen - das gab Gelb. Schon früh musste sich auch der Abwehrchef im Zweikampf zurückhalten. Doch dieses Problemchen löste der Routinier und dirigierte die Deckung gewohnt souverän.

Danilo Soares (3): Solide Leistung auf der linken Seite in der Viererkette. Mit seiner Zweikampfstärke raubte er den Gästen häufig den Nerv, in der gegnerischen Hälfte waren seine Versuche zu ungefährlich - zum Beispiel in der 62. Minute, als sein Torschuss genau in den Armen von Torwart Jasmin Fejzic landete.

Anthony Losilla (2): Nach abgesessener Sperre kehrte er für Vitaly Janelt ins Mittelfeld-Zentrum zurück und stabilisierte die Mannschaft mit einer guten Vorstellung. In Kopfballduellen war er kaum zu schlagen - so entstand auch das 1:0, als sein Kopfball zu Passgeber Kevin Stöger prallte. Auch seine Grätschen passten: Einen Braunschweiger Konter unterband er perfekt und spitzelte Suleiman Abdullahi den Ball vom Fuß.

Robert Tesche (4): Zweikampfstark, allerdings war der Ball zu oft futsch, wenn er ihn in die gegnerische Hälfte bewegen sollte. In der ersten Hälfte fiel dies nicht weiter auf, nach der Pause, als Braunschweig besser wurde, ermöglichte er den Gästen einige Konter.

Robbie Kruse (2-): Wenn er an den Ball kam, wurde es gefährlich. Er legte Kevin Stögers Chance vor (6.) und holte den Elfmeter heraus, als er von Niko Kijewski gefoult wurde. Dazwischen und danach nahm er sich auch mal einige Auszeiten - hätte aber in der 65. Minute das zweite Tor erzielen müssen. Er lief allein aufs Tor zu, scheiterte aber an Fejzic.

Kevin Stöger (1-): Er bestimmte das Spieltempo, ihm unterliefen kaum Fehler. Er hatte die erste Chance des Spiels, schoss den Ball aber über das Tor (6.). Das 1:0 legte er mit einem genialen Pass auf Lukas Hinterseer vor, kurz danach gelang ihm aber nicht die Krönung seiner starken Leistung. Mit einem Elfmeter scheiterte er an Fejzic (33.). Danach gönnte er sich zwar eine kurze Auszeit, legte aber nach der Pause wieder zu. Mit wundervollen Zuspielen brachte er Sidney Sam (63.) und Robbie Kruse (65.) in perfekte Schusspositionen - doch wieder fiel das 2:0 nicht.

Sidney Sam (3): Beweglich, zog oft von der linken Seite in die Mitte und fand seine Mitspieler. Er war aber nur an einer Chance beteiligt: In der 63. Minute drang er allein in den Strafraum ein, sein Querpass misslang aber. Da war mehr drin. Minuspunkte: Nach der Pause leitete er mit einem Ballverlust die erste Eintracht-Chance ein, die Philipp Hofmann aber vergab (55.). Und ein ums andere Mal legte er sich den Ball zu weit vor.

Lukas Hinterseer (1): Der Torjäger hat einen Lauf. Wie schon beim 3:2-Erfolg in Sandhausen entschied er das Spiel: In der 24. und 82. Minute blieb er freistehend eiskalt und erzielte seine Saisontore 10 und 11.