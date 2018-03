Borussia Dortmund hat am Samstagabend eine schallende Ohrfeige von Rekordmeister Bayern München kassiert. Stürmer Michy Batshuayi entschuldigt sich bei den Fans.

Rund 7000 Dortmunder Anhänger haben den BVB in die Allianz-Arena begleitet. Wie bei allen Duellen in den letzten Jahren zwischen den Bayern und den Dortmundern war der Gästeblock in München bis auf den letzten Platz gefüllt. So schlecht gelaunt wie an diesem Abend haben die Anhänger der Schwarz-Gelben aber wohl noch nie die lange Rückreise ins Ruhrgebiet angetreten.

Das vermeintliche Spitzenspiel, das in der jüngeren Vergangenheit sogar zum "deutschen Clásico" hochgejazzt wurde, entwickelte sich zu einer Demütigung für Spieler, Verantwortliche und Fans der Borussen. Die 5:0-Halbzeitführung nahmen die Fans der Bayern zum Anlass, den Rivalen zu verhöhnen. "Ihr seid schlechter als der HSV", sangen die FCB-Anhänger. Auch im Internet gab es reichlich Spott für die BVB-Akteure. So wurden die ersten elf Spieler bei diesem Twitter-Post als Gurken abgebildet.

Dass die Gäste aus Dortmund nur mit 0:6 unter die Räder gerieten und somit mit demselben Resultat wie die Hamburger vor drei Wochen unterlagen, war der angezogenen Handbremse geschuldet, mit der die Bayern nach der Halbzeit agierten. Vor dem Champions-League-Viertelfinale am Dienstag beim FC Sevilla sollten schließlich einige Körner gespart werden.

Immerhin zeigte der eine oder andere BVB-Spieler nach der Blamage Einsicht. "Die Bayern haben mit uns Katz und Maus gespielt", sagte Kapitän Marcel Schmelzer. "Reden hilft nicht mehr viel. Wir müssen jetzt ein paar Spiele am Stück mal was auf den Platz bringen.

Es war die erste Niederlage, die Dortmund unter der Regie von Trainer Peter Stöger in der Bundesliga einstecken musste. Die Art und Weise war jedoch besorgniserregend. Unmittelbar nach dem Spieler wandte sich Stürmer Michy Batshuayi bei Twitter an seine Follower und die Fans der Borussia: "Es gibt nicht viel zu sagen, der FC Bayern war heute auf einem anderen Level. Gratulation! Jetzt müssen wir unser Köpfe oben halten und uns für den Rest der Saison den Hintern abarbeiten. Ich entschuldige mich bei den Fans. Wir lassen euch nicht hängen."