Mit nur einer Änderung gegenüber dem 1:0-Sieg über Hannover 96 geht Borussia Dortmund ins Topspiel beim FC Bayern München: Sokratis ersetzt Ömer Toprak in der Innenverteidigung.

Es ist ein Wechsel mit Ansage, Toprak war wegen muskulärer Probleme gar nicht erst mitgereist nach München. Auch Angreifer Marco Reus fehlt wegen Adduktorenbeschwerden, Linksverteidiger Raphael Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses an der Oberschenkel-Rückseite.

Ansonsten setzt BVB-Trainer Peter Stöger weitgehend auf die bewährte Formation der vergangenen Wochen: Im Tor steht Roman Bürki, davor verteidigen Lukasz Piszczek, Sokratis, Manuel Akanji und Marcel Schmelzer. Im zentralen Mittelfeld agieren Gonzalo Castro und Mahmoud Dahoud hinter Mario Götze. Das Sturmzentrum besetzt Manuel Akanji, die Flügel Christian Pulisic und André Schürrle.

Der FC Bayern empfängt den BVB annähernd in Bestbesetzung – und verzichtet damit weitgehend darauf, seine Stars für das Viertelfinal-Hinspiel gegen den FC Sevilla am Dienstag zu schonen: Lediglich Joshua Kimmich sitzt auf der Bank, ihn ersetzt Rafinha. Dortmund-Schreck Arjen Robben wurde rechtzeitig fit.

Auf der Dortmunder Ersatzbank sitzen neben Torhüter Roman Weidenfeller Nuri Sahin, Alexander Isak, Jeremy Toljan, Maximilian Philipp, Julian Weigl – und Sergio Gomez. Für den 19-jährigen Spanier, der im Winter aus der Jugend des FC Barcelona kam, ist es die erste Berufung in den Kader.

In diesem fehlt dagegen Nachwuchstalent Jadon Sancho. Der 18-Jährige sorgte während der Länderspielpause bei der englischen U19-Nationalmannschaft neben dem Platz für Aufsehen. Trainer Paul Simpson strich den Dortmunder und dessen Mannschaftskollegen Phil Foden aus dem Kader für die Begegnung gegen Lettland, weil das Duo verspätet zur Mannschaftsbesprechung erschienen war. Der BVB kündigte ein Gespräch mit dem Nachwuchsmann an. Ob Sancho aus disziplinarischen Gründen in Dortmund gelassen wurde, blieb zunächst offen.