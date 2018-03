Der KFC Uerdingen hat das Regionalliga-Spitzenspiel des 28. Spieltags bei Alemannia Aachen mit 2:0 (0:0) gewonnen. BVB II und Wattenscheid 09 verlieren.

In den letzten Wochen sah es so aus, als könnten die Verfolger Alemannia Aachen und Borussia Dortmund II nochmal in den Aufstiegskampf der Regionalliga West eingreifen und dem Spitzenduo aus Uerdingen und Köln Druck machen. Am Samstag hatten die Aachener die große Gelegenheit, vor eigenem Publikum gegen Spitzenreiter KFC Uerdingen ein dickes Ausrufezeichen zu setzen. Doch daraus wurde nichts. Nach 90 intensiven Minuten triumphierte der KFC im Duell der ehemaligen Bundesligisten. Der Aufsteiger gewann vor 9700 Zuschauern am Tivoli, 600 davon aus Uerdingen, mit 2:0 (0:0) und verteidigte den Platz an der Sonne vor Viktoria Köln. Im Stadtduell gegen die U21 des 1. FC Köln setzte sich der Meister mit 2:0 (1:0) durch.

In einer umkämpften und über weite Strecken ausgeglichenen Begegnung brachte eine Standardsituation die Mannschaft des neuen Trainers Stefan Krämer auf die Siegerstraße. Der ehemalige Duisburger Tanju Öztürk erzielte in der 64. Minute den Krefelder Führungstreffer nach einer Ecke.

Sechs Minuten später hatte der frühere Bundesliga-Profi Maximilian Beister seinen großen Auftritt. Der 27-Jährige hämmerte einen Abpraller aus rund 30 Metern ins Alemannia-Tor. Torhüter Mark Depta war chancenlos. Zu allem Überfluss handelten sich die Aachener in der Schlussphase zwei Platzverweise ein. Nils Winter (81.) und Mergim Fejzullahu (89.) sahen jeweils Gelb-Rot, Letzterer wegen Meckerns. Durch die Pleite hat die Mannschaft von Trainer Fuat Kilic nun neun Zähler Rückstand auf den KFC und muss ihre leisen Hoffnungen auf die Meisterschaft wohl endgültig begraben.

Einen unerwarteten Rückschlag hat die U23 von Borussia Dortmund am Samstag hinnehmen müssen. Beim Vorletzten TuS Erndtebrück blamierte sich der Aufstiegskandidat und unterlag mit 0:2 (0:0). Der BVB diktierte das Geschehen, traf aber dreimal nur Aluminium. Yuki Nishiya (58.) und Marco Rente (70.) machten es für den Außenseiter besser.

Einen gebrauchten Nachmittag erlebte die SG Wattenscheid 09. Beim Tabellenletzten Westfalia Rhynern verlor die Mannschaft von Trainer Farat Toku überraschend mit 1:2 (0:2).