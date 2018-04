Durch ein 2:0 holte sich SC Wiedenbrück drei Punkte bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf.

Im Hinspiel waren keine Treffer gefallen.

Die Fortuna nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Froese, Stöcker und Kinjo statt Hashimoto, Bormuth und Krafft. Auch der SCW tauschte auf vier Positionen. Dort standen Brinkmann, Matovina, Leeneman und Zech für Harder, Duschke, Volkmer und Mohammad in der Startformation.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaft lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Zum Seitenwechsel ersetzte Muhayer Oktay von Fortuna Düsseldorf II seinen Teamkameraden Justin Toshiki Kinjo. Für das erste Tor sorgte Kresimir Matovina. In der 56. Minute traf der Spieler von SC Wiedenbrück ins Schwarze. Stipe Batarilo-Cerdic, der von der Bank für Aygün Yildirim kam, sollte für neue Impulse beim Gast sorgen (63.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Batarilo-Cerdic, der das 2:0 aus Sicht von Wiedenbrück perfekt machte (89.). Letzten Endes ging der SCW im Duell mit der Düsseldorf II als Sieger hervor.

In der Tabelle liegt die Fortuna nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen SC Wiedenbrück kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie. Fortuna Düsseldorf II musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Fortunen insgesamt auch nur neun Siege und drei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Wiedenbrück macht durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem vierten Platz. Der SCW ist seit vier Spielen unbezwungen. Am Freitag, den 06.04.2018 (19:30 Uhr) reist die Düsseldorf II zur Reserve von Borussia Dortmund, einen Tag später (14:00 Uhr) begrüßt SC Wiedenbrück Westfalia Rhynern vor heimischer Kulisse.