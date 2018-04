Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Bayer 04 Leverkusen.

Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen Arminia Bielefeld durch. Bielefeld war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, Leverkusen hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden.

Die Arminia nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Yildiz, Yildiz und Schmidt statt Fraedrich, Müller und Monteiro-Mendes. Auch Bayer 04 tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Kucz und Boller für Eichhorn und Samoura in der Startformation.

Ömer Tokac brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Bayer 04 Leverkusen über die Linie (9.). Kurz vor der Pause traf Herdi Bernard Boloko Bukusu für Leverkusen (40.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Nick Flock auf Seiten von Arminia Bielefeld das 1:2 (43.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 59. Minute stellte Bielefeld personell um: Per Doppelwechsel kamen Mervin Kalac und Rui-Jorge Monteiro-Mendes auf den Platz und ersetzten Armagan Beytullah Özer und Kevin Schmidt. Für das 3:1 von Bayer 04 zeichnete Tim Stappmann verantwortlich (61.). Am Ende nahm die Werkself bei der Arminia einen Auswärtssieg mit.

In der Verteidigung von Arminia Bielefeld stimmt es ganz und gar nicht: 48 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nach 21 absolvierten Begegnungen nimmt der Gastgeber den zwölften Platz in der Tabelle ein. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Arminen nur zwei Zähler. Die Bielefelder musste sich nun schon zwölfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bielefeld insgesamt auch nur drei Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die drei Punkte bringen Bayer 04 Leverkusen in der Tabelle voran. Die Leverkusener liegt nun auf Rang vier. Die Bayer-Elf ist seit drei Spielen unbezwungen. Mit dem Sieg baut Leverkusen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Bayer 04 elf Siege, ein Remis und kassierte erst neun Niederlagen. Die Arminia tritt kommenden Sonntag um 14:00 Uhr bei Borussia Mönchengladbach an. Bereits einen Tag vorher reist Bayer 04 Leverkusen zu Borussia Dortmund.