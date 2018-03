Der deutsche Fußballtrainer Thomas Tuchel (44) könnte zur kommenden Saison das Amt beim französischen Topklub Paris St. Germain übernehmen.

Der ehemalige Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund gilt als Favorit auf den Posten, den derzeit noch Unai Emery inne hat. Das berichtete die L'Equipe am Freitag in ihrer Printausgabe. Dem FC Bayern sagte Tuchel in der vergangenen Woche mit der Begründung ab, er stehe bei einem anderen internationalen Topklub im Wort. Nun führt die Spur nach Paris.