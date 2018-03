Ausgerechnet in Düsseldorf holen sich die FC-Profis neues Selbstvertrauen für die letzten sieben Spiele.

Der letzte Rollentausch mit dem ungeliebten Nachbarn liegt sechs Jahre zurück, nun könnte den 1. FC Köln ein unangenehmes Déjà-vu ereilen. Parallel zum eigenen Abstieg droht den Domstädtern im Mai die Rückkehr von Fortuna Düsseldorf in die Bundesliga – was dem dann sechsten Verweis aus dem Oberhaus in der Klubgeschichte eine Extra-Portion Bitternis verleihen würde. Anders als im Frühling 2012 herrscht beim FC jedoch das ganze Jahr über schon eine recht passable Stimmung. So passabel, dass sich die Kölner Profis in der Länderspielpause bei einem Ausflug auf die letzten sieben Spieltage, beginnend mit der Partie bei der TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky), einschworen – in Düsseldorf.

Bei dem Abend in einer schicken Bar in der Landeshauptstadt waren ausnahmslos alle dabei, sofern sie nicht gerade bei einer Nationalauswahl Dienst taten. Das zeigt das Ausmaß des öffentlich ausgehängten Kölner Wir-Gefühls, das Leonardo Bittencourt nach dem 2:0 gegen Bayer Leverkusen zuletzt mit der Vermutung bewarb, im Falle des Klassenerhalts werde kein Spieler den Verein verlassen. Selbst Torhüter Timo Horn berichtete: „Das ist für mich, wie für die anderen Leistungsträger auch, definitiv eine Überlegung.“

Nerven spielen entscheidende Rolle

Aus emotionaler Sicht passt das ­Timing für derartige Statements nach dem Sieg über den Champions-League-Aspiranten Leverkusen ­perfekt: Das Geißbock-Ensemble, im Spätherbst für mausetot erklärt und auch in der ordentlichen, aber eben nur halbwegs überzeugenden Rückrunde nie wirklich auf die ­Euphorieschiene gelangt, hat plötzlich doch Sichtkontakt zu den ­Plätzen 15 und 16. Oder wie es ­Trainer Stefan ­Ruthenbeck vor dem Auftritt in Hoffenheim ausdrückt: „Ostern ist das Fest der Auferstehung. Genau daran arbeiten wir.“

Solche Sätze auf der Schlussgeraden der Saison überhaupt noch formulieren zu dürfen, verdanken die Kölner der anhaltenden Schwäche der Konkurrenz aus Hamburg (bereits überholt) sowie dem jeweils nur noch fünf Punkte entfernten Duo Mainz und Wolfsburg. „Bei uns werden die Nerven keine Rolle spielen, im Grunde waren wir ja schon abgestiegen. Da kann es eher passieren, dass die Mainzer und Wolfsburger plötzlich merken, was sie zu verlieren haben“, sagt Ruthenbeck, der Mannschaftsausflüge wie jenen nach Düsseldorf in die mentale Waagschale wirft. „Der Zusammenhalt wird vielleicht der Punkt sein, der am Ende den Ausschlag dafür gegeben hat, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben.“