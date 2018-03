Verl-Trainer Guerino Capretti hat nach dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen (1:1) den ehemaligen RWE-Trainer Sven Demandt indirekt kritisiert.

Es war ein gebrauchter Abend für Rot-Weiss Essen an diesem Donnerstag in Verl. Die Reise nach Ostwestfalen war eine voller Pech und Pannen. Doch auch der Sportclub von der Poststraße hatte einiges zu bemängeln.

Da wäre zum einen ein Elfmeter zu nennen, den die Verler nicht bekamen. Den Trainer Capretti aber gern wollte: "Das war ein klares Foul, ein klarer Elfmeter", sagte er und meinte damit die Szene, als Viktor Maier nach Balleroberung und Zuspiel von Patrick Kurzen in der 43. Minute im Essener Strafraum im Zweikampf zu Boden ging. Und dann wäre da noch der Platzverweis für Julian Stöckner in der 79. Minute.

Denn auch dieser, so Capretti, sei nicht unumgänglich gewesen. "Die Gelbe Karte zuvor war schon fragwürdig und beim Platzverweis handelte es sich um ein Allerweltsfoul", sagte der Trainer. Trotz des Frusts hatte der 36-Jährige aber auch positive Dinge gesehen. Zum Beispiel, dass seine Mannschaft das Remis in Unterzahl über die Zeit brachte. Oder, dass man endlich mal nach einer Standardsituation getroffen habe. Und dann war da noch ein kleiner aber feiner Seitenhieb gegen Sven Demandt.

In der Hinrunde spielte Capretti mit seinem Team an der Hafenstraße noch gegen den ehemaligen RWE-Trainer. Auch dort holten die Ostwestfalen einen Punkt, waren sogar lange Zeit auf der Siegerstraße - bis Robin Urban die Rot-Weissen in der Nachspielzeit erlöste. Nach der Partie am Donnerstag zog der Verler Trainer ein Fazit über den Gegner. "Im Vergleich zum Hinspiel war bei RWE nun Struktur im Spiel", sagte Capretti. Er richtete damit Lob an Trainer Argirios Giannikis. Und schöne Ostergrüße an Demandt.