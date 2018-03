Mit 4:1 (1:1) gewann die DJK Winfried Kray am Donnerstagabend das Bezirksliga-Duell gegen Blau-Weiß Mintard. Die Gäste erheben schwere Vorwürfe gegen die Essener.

Es war ein gebrauchter Abend für die Bezirksliga-Fußballer von Blau-Weiß Mintard. Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck mussten die Blau-Weißen die Heimfahrt nach Mülheim antreten. Damit ist der Aufstiegszug für den Tabellenvierten endgültig abgefahren.

Auf Seiten der Gäste machte sich aber nicht nur Ärger über die verlorenen Punkte breit. Spieler und Verantwortliche von Blau-Weiß Mintard echauffierten sich über die Gangart des Gegners. So soll es während des Spiels zu Tätlichkeiten, Beleidigungen und Bedrohungen von Seiten der Krayer gekommen sein. Mintard-Kapitän und Toptorjäger Mathias Lierhaus wurde nach Angaben der Gäste in der ersten Halbzeit von einem Winfried-Spieler mit einem Faustschlag niedergestreckt. Dabei zog er sich eine blutige Lippe und eine Platzwunde zu.

Ich habe mitbekommen, dass Mathias von seinem Gegenspieler bedroht wurde. Man werde nach dem Spiel auf ihn warten, wurde ihm gesagt Thomas Bertzki, Trainer Blau-Weiß Mintard

Mintards Trainer Thomas Bertzki sagt gegenüber dieser Redaktion, dass seine Mannschaft in der Halbzeit darüber diskutiert habe, das Spiel in Essen nicht fortzusetzen. "Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, ob wir nochmal rausgehen und weitermachen sollen", berichtet Bertzki. "Es sind vorher Dinge passiert, die auf einem Fußballplatz nichts zu suchen haben. Den Faustschlag gegen unseren Spieler habe ich nicht gesehen. Einige Eltern haben mir aber davon berichtet. Sie wollten die Polizei rufen. Ich habe mitbekommen, dass Mathias von seinem Gegenspieler bedroht wurde. Man werde nach dem Spiel auf ihn warten, wurde ihm gesagt. Leider ist es gegen diesen Gegner immer dasselbe. Schon im Hinspiel hatten wir Ärger mit Winfried Kray. Und wir sind nicht der einzige Verein, der schlechte Erfahrungen mit den Krayern gemacht hat."

Trotz dieser Vorfälle entschied sich Mintard dazu, das Spiel an der Wendelinstraße fortzusetzen. Zur Halbzeit stand es noch 1:1, nach der Pause gingen die Blau-Weißen unter: "Letztlich wollten wir kein Fass aufmachen wollen und haben es zu Ende gespielt. Man hat einigen Spielern angemerkt, dass sie durch die Härte des Gegners verunsichert waren. Das soll aber keine Entschuldigung für die Niederlage sein. Wir haben nicht dagegen gehalten und verdient verloren. Trotzdem hinterlassen die Geschehnisse einen faden Beigeschmack", betont Bertzki.

Ramadan kritisiert Mintard-Stürmer-Lierhaus

Winfried-Trainer Ibo Ramadan weist die Anschuldigungen des Gegners entschieden zurück. Stattdessen prangert er das Verhalten der Gäste an: "Es ist zu Beleidigungen gegen meine Spieler gekommen. Sowohl von den Gegenspielern als auch von außen", betont Ramadan, der den geschilderten Faustschlag gegen Mintard-Stürmer Lierhaus anzweifelt: "Kein Mensch hat das gesehen. Mathias Lierhaus kam plötzlich aus der Ecke und beschwerte sich. Dabei wissen viele in dieser Liga, dass er nicht ohne ist. Er ist frech auf dem Platz. Ich habe früher mit ihm zusammengespielt. Wenn es tatsächlich zu einer Tätlichkeit gekommen wäre, würde ich das scharf verurteilen. So etwas dulden wir nicht. Aber niemand hat etwas mitbekommen."

Ramdan konnte darüber hinaus nicht nachvollziehen, warum Mintard über einen Spielabbruch nachgedacht habe. Dieser Gedanke stünde in einem Widerspruch zu dem, was der Winfried-Trainer nach dem Spiel beobachtete: "Die halbe Mannschaft von Mintard stand lange nach dem Abpfiff noch bei uns am Bierstand. Daher kann ich die Äußerungen überhaupt nicht verstehen. Warum hat die Mannschaft das Spiel fortgesetzt, wenn sie so viel Angst hatte? Ich finde es nicht in Ordnung, dass versucht wird, unseren Ruf kaputt zu machen. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen."